Adana'da Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölge Toplantısı başladı - Son Dakika
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Adana'da Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölge Toplantısı başladı

07.05.2022 10:32
Adana'da Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölge Toplantısı başladı

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneğinin kadın üreme organları kanserleri tanı ve tedavisinde yeni gelişmeleri konu alan Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölge Toplantısı, Adana'da başladı.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneğinin kadın üreme organları kanserleri tanı ve tedavisinde yeni gelişmeleri konu alan Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölge Toplantısı, Adana'da başladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, ÇÜ Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan jinekolojik onkoloji ünitesinde ilk modern anlamda jinekolojik kanser ameliyatlarının 1980'lerin sonunda gerçekleştirilmeye başladığını, bu kapsamda yılların birikiminin bugüne taşındığını söyledi.

Daha sonra Başkent Üniversitesi Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bu hizmetin verilmeye başlandığını ifade eden Tuncel, bu 3 merkezin iş birliği ve dayanışmasıyla böyle bir toplantının gerçekleşmesini çok önemsediğini dile getirdi.

Tuncel, "Kadın üreme organları kanserlerinin tanı ve tedavisine yıllarını vermiş deneyimli hocalarının ve genç meslektaşlarımızın burada bir araya gelmesiyle oluşturulan bilimsel ortam ve bilgi paylaşımının, birçok kadında çok sıkıntılı süreçlere sebep olan ki buna benim anneciğim de dahildir, tanı ve tedavisinde gerçekten yeni ilerlemelere ihtiyaç duyulan jinekolojik kanserlerin yönetimine önemli katkısı olacağına inanıyorum." dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da Adana'nın Çukurova'nın merkezi olarak çevredeki tüm illere önemli sağlık hizmeti verdiğini, uzun zamandan beri bulundukları kentte hematoloji ve onkoloji hastanesini de hizmete açacaklarını belirtti.

Sağlık konusunun bir ekip işi olduğunu ifade eden Haberal, "Her ne kadar zaman zaman biz sağlıkçılar farklı birtakım davranışlara maruz kalsak da görevimizi yine en şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Hizmetin yanı sıra bilimsel çalışmaları da devam ettirmek zorundayız. Bu toplantıda yine bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı bir toplantı olacaktır. " diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın da konuşma yaptığı toplantı yarın sona erecek.

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Başkent Üniversitesi, Çukurova, Adana, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Adana'da Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölge Toplantısı başladı - Son Dakika


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