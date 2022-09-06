Adana'da 4 yıl önce 600 gram doğan çocuk ailesiyle hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika
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Adana'da 4 yıl önce 600 gram doğan çocuk ailesiyle hastaneyi ziyaret etti

06.09.2022 14:15
Adana'da 4 yıl önce 600 gram doğan çocuk ailesiyle hastaneyi ziyaret etti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl önce 600 gram olarak dünyaya gelen Hasan, ailesiyle kendisinin hayata tutunmasını sağlayan sağlık personeline ziyarette bulundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl önce 600 gram olarak dünyaya gelen Hasan, ailesiyle kendisinin hayata tutunmasını sağlayan sağlık personeline ziyarette bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ev hanımı Çiçek Haştaş, ikinci çocuğuna 26 haftalık hamileyken 18 Kasım 2018'de şikayetleri nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kadın hastalıkları ve doğum servisindeki kontrolde, bebeğin sezaryenle alınması gerektiğine karar verildi.

Sezaryenle 600 gram olarak dünyaya gelen ve Hasan adı verilen bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Bu sırada gözlerinden de ameliyat edilen Hasan, 5,5 kiloya ulaşınca taburcu edildi.

Prematüre olarak doğduğu hastaneye annesi ve ağabeyi ile ziyarette bulunan 4 yaşındaki Hasan, kendisinin hayata tutunmasını sağlayan sağlık personeliyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Dr. Mustafa Kurthan Mert, Hasan'ı yoğun bakımda kaldığı sürede solunum cihazında takip ettiklerini belirterek, "Hasan'ın akciğerlerinin kapasitesini artıracak tedaviler uyguladık. 90'ıncı gün solunum desteğine ihtiyacı kalmamıştı. Tam beslenir hale gelince taburcu ettik. Şimdi onun 4 yaşına geldiğini ve sağlıklı olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Hasan'ın tedavi sürecinde ümidini hiç kaybetmediğini belirten anne Haştaş da oğlunu hayata bağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. ???????

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da 4 yıl önce 600 gram doğan çocuk ailesiyle hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 4 yıl önce 600 gram doğan çocuk ailesiyle hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika
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