Adana ve Osmaniye\'de Hemşireler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sağlık

Adana ve Osmaniye'de, Hemşireler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde düzenlenen "Hemşirelerimiz Geleceğimiz Bakımın Ekonomik Gücü" temalı etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, hemşirelerin mesleki olarak her türlü fedakarlığı yaptığını ve bununla mesleklerini kutsallaştırdıklarını söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Erhan Özoğul da eğitimini tamamladığında son derece kutsal bir mesleğe adım atacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler sunum gerçekleştirdi.

Osmaniye

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde de Hemşireler Haftası münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, etkinlikte, hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatarak, "Başta doktorlarımız olmak üzere, sağlık çalışanlarımızın yaptığı işler birbirinden değerli. Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Hastanemiz, Osmaniye'mize hizmet anlamında çok büyük bir kazanım oldu. Bu anlamda devletimize minnettarız. Böylelikle sizlerin burada daha rahat ortamda hizmet vermenize imkan sunulmuş oldu. Hemşireler Günü'nüzü bir kez daha kutluyorum, hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Kara, hastanede 1 milyon 800 binin üzerinde hastaya hizmet verildiğini, hemşirelerin bunda büyük pay sahibi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, hastane başhemşiresi ve Osmaniye Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazmiye Akyol'a çiçek verdi.

Program, "Geçmişten günümüze hemşirelik kıyafetleri defilesi" ile tamamlandı.