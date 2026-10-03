ADÜ Hematoloji Servisi sınırlı personel imkanlarına rağmen dezenfekte edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADÜ Hematoloji Servisi sınırlı personel imkanlarına rağmen dezenfekte edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADÜ Hematoloji Servisi sınırlı personel imkanlarına rağmen dezenfekte edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADÜ Hastanesi Hematoloji Servisi, hassas hastalar için kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmasından geçirildi. Hasta odaları, ortak alanlar ve tıbbi ekipmanlar temizlenirken, yönetim sınırlı personel imkanlarına rağmen hasta güvenliğinin öncelendiğini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Servisi, hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon sürecinden geçirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Servisi'nde, bağışıklık sistemi hassas olan hastaların daha güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında hasta odaları, ortak kullanım alanları ve tıbbi ekipmanlar titizlikle temizlenerek dezenfekte edildi. Servisin genel hijyen şartları kapsamlı bir uygulamayla yeniden düzenlendi. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, sınırlı personel imkanlarına rağmen çalışmaların hasta sağlığı ve güvenliği önceliğiyle sürdürüldüğü belirtildi. Hematoloji hastalarının enfeksiyonlara karşı daha hassas olması nedeniyle servis ortamında hijyen uygulamalarının önem taşıdığı vurgulandı. Yapılan çalışmalarla birlikte hematoloji servisinde hastaların daha hijyenik, konforlu ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
HastaneSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar 15 milyonunu kaptırdı 79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı
15:46
Ersun Yanal’dan Montella’ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
15:36
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
15:17
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu Küsbeci çifti gözaltında
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:50:23. #7.13#
SON DAKİKA: ADÜ Hematoloji Servisi sınırlı personel imkanlarına rağmen dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei