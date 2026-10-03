ADÜ Hematoloji Servisi sınırlı personel imkanlarına rağmen dezenfekte edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Servisi, hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon sürecinden geçirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Servisi'nde, bağışıklık sistemi hassas olan hastaların daha güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında hasta odaları, ortak kullanım alanları ve tıbbi ekipmanlar titizlikle temizlenerek dezenfekte edildi. Servisin genel hijyen şartları kapsamlı bir uygulamayla yeniden düzenlendi. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, sınırlı personel imkanlarına rağmen çalışmaların hasta sağlığı ve güvenliği önceliğiyle sürdürüldüğü belirtildi. Hematoloji hastalarının enfeksiyonlara karşı daha hassas olması nedeniyle servis ortamında hijyen uygulamalarının önem taşıdığı vurgulandı. Yapılan çalışmalarla birlikte hematoloji servisinde hastaların daha hijyenik, konforlu ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almasının hedeflendiği bildirildi.