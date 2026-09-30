Afyonkarahisar\'da İsmail Kumartaşlı Semt Polikliniği\'nin temeli törenle atıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek İsmail Kumartaşlı Semt Polikliniği'nin temeli, hayırsever Kumartaşlı ailesi ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle düzenlenen törenle atıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak semt polikliniğinde 20 uzman hekim polikliniğinin yanı sıra laboratuvar ve röntgen hizmetlerinin de sunulacağı belirtildi. Polikliniğin yaklaşık 10 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, törende yaptığı konuşmada yatırımın sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve nitelikli hale getirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Artan hizmet kapasitesi nedeniyle böyle bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Öztürk, polikliniğin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yükünün azaltılması hedefleniyor

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ise semt polikliniğinin yakın zamanda hizmete açılmasını temenni ettiklerini belirterek, yatırımda İl Özel İdaresi'nin de desteğinin bulunduğunu ancak asıl katkının hayırsever Kumartaşlı ailesinden geldiğini söyledi. Aktaş, polikliniğin vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacağını ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yükünü azaltacağını ifade etti. Polikliniğin orta ölçekli bir ilçe devlet hastanesi formatında hizmet vereceğini kaydeden Vali Aktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yapılan duanın ardından semt polikliniğinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Vali Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve protokol üyeleri katıldı.