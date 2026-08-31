Afyonkarahisar'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Afyonkarahisar\'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı
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Yenice Mahallesi'nde 24 saat hizmet verecek yeni acil sağlık istasyonu açıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), Yenice Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Yeni istasyonda 24 saat esasına göre kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulacak. Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilen vakalara, deneyimli sağlık ekipleri ve tam donanımlı ambulanslarla hızlı ve etkin şekilde müdahale edilecek.

İstasyonun hizmete girmesiyle birlikte Yenice Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve acil vakalara müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Sağlık, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Afyonkarahisar'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika

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