Ağrı'da mutfak tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Sağlık

Ağrı'da mutfak tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir evde meydana gelen mutfak tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Makbule A'nın tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakım'da devam ediyor. Hastanenin acil yoğun bakım servis doktorlarından Dr. Halil İbrahim Doru, hastanın durumunun ciddi olduğunu ve solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti. Yanık merkezi doktorları tarafından pansumanlar düzenli olarak yapılan hastanın kas yıkımı olduğu ve sıvı tedavisi aldığı ifade edildi. Doktorlar, tüp patlamalarına karşı vatandaşları uyararak tüplerin yatay ve ters bir şekilde durmaması gerektiğini ve yanıcı cisimlerin tüpün yanında bulunmaması gerektiğini vurguladı.

09.07.2024 14:39
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dün bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Makbule A'nın Erzurum Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakım'da tedavisi sürüyor.

Çökelge köyünde bir müstakil evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında eşi ve çocuğuyla ağır yaralanan Makbule A'nın, Ağrı'dan sevk edildiği şehir hastanesinde tedavisine devam ediliyor.

Hastanenin acil yoğun bakım servis doktorlarından Dr. Halil İbrahim Doru, hastanın bilincinin yerinde olmaması sebebiyle solunum cihazına bağlandığını söyledi.

Yanık merkezi doktorları ile yanık bölgede pansumanların da düzenli yapıldığını ifade eden Doru, "Ciddi bir kas yıkımı mevcut. Bunun için sıvı tedavisi alınıyor. Onun dışında kompartman sendromuna girmemesi için ortopedi ile beraber bir takip sürecimiz var. Hastamız belki diyaliz alacak. Burada böbrek fonksiyonlarını korumak çok önemli. " dedi.

Doru, ayrıca yanık vakalarında sadece cildin yanmasının dışında vücudun tüm organlarının etkilendiğini belirtti.

"Tüplerin yatay ve ters bir şekilde durmamaları gerekiyor"

Servis doktorlarından Mehtap Topçu da özellikle kırsal bölgelerden gelen tüp patlama vakalarına karşın vatandaşları uyardı.

Topçu, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal kesimlerde soba yanmaları, tüp patlamaları gibi sorunlarla tarafımıza başvuruluyor. Bundan korunmak için tüplerin yatay ve ters bir şekilde durmamaları gerekiyor. Tüpün yanında perde, kağıt gibi yanıcı aletlerin bulunmaması gerekiyor. Boş tüplerin çalışan tüplerin yanında durmamaları gerekiyor. Bununla birlikte şayet evdeki ki kişi olaya hakim değilse tüpün vanasından başka farklı bir yeriyle oynamaması gerekiyor."

Tüplerin bilinçsiz kullanımın büyük tehlikelere yol açtığını anlatan Topçu, "Tüplerin özellikle kullanım zamanları dolduysa, bakımları geciktiyse patlamalar yapabiliyor. Sızıntı yaptığında etrafında yanıcı cisim varsa ciddi patlamalara sebebiyet verebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Ağrı'da mutfak tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika

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