AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika
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Sağlık

AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı

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İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ''Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır.'' ifadelerine yer verildi.

16.11.2024 17:47
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İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, "Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 13 yaşındaki A.E.K., AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuğun babasının da HIV testinin pozitif olduğu ortaya çıkarken, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

"İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "HIV sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur."

Yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı.

AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü\'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı

İl Sağlık Müdürlüğü, Kan Nakli, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, İzmir, HIV, Son Dakika

Son Dakika Sağlık AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferhata Geçer:
    Soyadı "zengin" olan bir yaratık "babasının istismarı ile hiv oldu!" şeklinde kendinden emin bir açıklama yapmıştı. Demek o da verilen görevi yerine getirerek Kızılay ve orada tasması tutulanları koruyormuş. Olan yine gariban ve sıradan normal vatandaşa oldu, oluyor ve olacak... 33 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    hım himm himm vatandaşın inandırıcılığını mı bıraktınız ki 13 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Şimdi soyadı olan şahıs hakkında halkın yalan haber vermek ve galeyana teşvik suçundan işlem yapılacak mı 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    yazık çok yazık 9 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Özlem zengin dün öyle demiyordu ama hanginiz yalan söylüyor? 7 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ozlem zengin iistifa insan serefi onuruyla oynamak hrlr bir babaya boyle bir iftira atmak bu kadar kolay olmamali 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika
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