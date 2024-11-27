Aile hekimlerine hacamat ve akupunktur yetkisi geliyor - Son Dakika
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Sağlık

Aile hekimlerine hacamat ve akupunktur yetkisi geliyor

Aile hekimlerine hacamat ve akupunktur yetkisi geliyor

Yeni düzenleme ile aile hekimlerine ek yetkiler verilmesi planlanıyor. Kanun teklifine göre, sertifika sahibi aile hekimlerinin mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulamasına olanak sağlanacak.

27.11.2024 15:39
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AK Parti, TBMM Başkanlığı'na 28 maddelik yasa teklifi sundu.Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Teklife göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında vatandaşlara ücret karşılığı geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmeti verebilecek.

AİLE HEKİMLİĞİNDE HACAMAT VE AKUPUNKTUR DÖNEMİ

NTV'nin haberine göre, teklif yasalaşırsa, sertifika sahibi aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi hizmetleri uygulayabilecek. Hacamat ve akupunktur yapan aile hekimlerine bu hizmetler ek gelir sağlayacakken uzman sayısının az olduğu belirtiliyor.

BAZI RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili de düzenlemeye gidilecek. "Ehliyet raporu" gibi bazı raporlar teklifin yasalaşmasıyla ücretli olacak.

SEVK ALIP HASTANEYE GİDEN HASTA DAHA AZ KATKI PAYI ÖDEYECEK

Birinci basamak sağlık hizmetine başvurmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine başvuranlar katkı payı ödeyecek. Teklife göre, hasta ilk olarak aile hekimine giderse katkı payı ödemeyecek ve aile hekimi hastayı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine sevk ederse katkı payının yarısını ödeyecek. Uygulama ile ikinci ve üçüncü basmak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Hacamat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile hekimlerine hacamat ve akupunktur yetkisi geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali null:
    BU KADAR OLMAZ YA PADİŞAH DEVRİNE DÖNDÜK 12.500 VERDİNİZ ONUDA ALIN 7 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    tamam artık saatlerce doktorun kapısında bekleriz artık 6 1 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Ne alaka ya başka işi gücü yok... 2 1 Yanıtla
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