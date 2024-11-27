AK Parti, TBMM Başkanlığı'na 28 maddelik yasa teklifi sundu.Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Teklife göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında vatandaşlara ücret karşılığı geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmeti verebilecek.
NTV'nin haberine göre, teklif yasalaşırsa, sertifika sahibi aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi hizmetleri uygulayabilecek. Hacamat ve akupunktur yapan aile hekimlerine bu hizmetler ek gelir sağlayacakken uzman sayısının az olduğu belirtiliyor.
Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili de düzenlemeye gidilecek. "Ehliyet raporu" gibi bazı raporlar teklifin yasalaşmasıyla ücretli olacak.
Birinci basamak sağlık hizmetine başvurmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine başvuranlar katkı payı ödeyecek. Teklife göre, hasta ilk olarak aile hekimine giderse katkı payı ödemeyecek ve aile hekimi hastayı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine sevk ederse katkı payının yarısını ödeyecek. Uygulama ile ikinci ve üçüncü basmak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.
Son Dakika › Sağlık › Aile hekimlerine hacamat ve akupunktur yetkisi geliyor - Son Dakika
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