Aileler, çocuklarda tekrarlayan kısa dalmaların nöbet olabileceği konusunda uyarıldı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, çocuklarda kısa süreli dalma ve çevreyle iletişimin kesilmesinin epileptik nöbet belirtisi olabileceğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

Çocuklarda zaman zaman görülen dalıp gitme, çevreye karşı ilgisiz görünme ve seslenildiğinde kısa süreli tepki vermeme gibi durumlar, aileler tarafından çoğu zaman dalgınlık veya dikkat eksikliği olarak değerlendiriliyor. Ancak bu belirtiler, bazı çocuklarda epileptik nöbetlerin işareti olabiliyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, özellikle tekrarlayan ve benzer şekilde ortaya çıkan dalma ataklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Kısa süreli dalmalar gözden kaçabiliyor"

Çocukluk çağında görülen bazı epileptik nöbetlerin belirgin kasılmalar veya düşme gibi belirtilerin ortaya çıkmadığını ifade eden Prof. Dr. Sedat Işıkay, bazı nöbetlerin yalnızca birkaç saniye süren dalma ve farkındalık kaybı şeklinde görülebildiğini belirtti. Prof. Dr. Sedat Işıkay, "Çocuk oyun oynarken, ders dinlerken veya konuşma sırasında aniden duruyor, birkaç saniye boyunca çevresinde olup bitenlere tepki vermiyor ve ardından kaldığı yerden devam ediyorsa bu durumun nedeninin araştırılması gerekir. Özellikle bu atakların sık tekrarlaması, epileptik nöbet ihtimalinin değerlendirilmesini gerektirebilir" dedi.

"Her dalma epilepsi anlamına gelmez"

Her dalıp gitme durumunun epilepsi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sedat Işıkay, yorgunluk, uyku düzensizliği ve dikkat sorunlarının da benzer durumlara yol açabileceğini ifade etti. Tanı için belirtilerin özelliklerinin, ne sıklıkta ortaya çıktığının ve çocuğun atak sırasında çevresine tepki verip vermediğinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Sedat Işıkay, gerekli görüldüğünde çocuk nörolojisi muayenesi ve elektroensefalografi (EEG) gibi incelemelerden yararlanılabileceğini kaydetti.

Ailelere gözlem ve erken başvuru uyarısı

Ailelerin çocuklarında tekrarlayan dalma ataklarını fark ettiklerinde bu durumları göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Sedat Işıkay, mümkünse atakların süresinin, sıklığının ve hangi durumlarda ortaya çıktığının not edilmesinin değerlendirme sürecine yardımcı olabileceğini söyledi.

Nöbet şüphesi bulunan çocukların uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sedat Işıkay, erken tanı ve uygun tedavinin çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.