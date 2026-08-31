Akçakoca\'da Tarım İşçileri İçin Sağlık Eğitimi

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan ailelerin çocuklarına yönelik sağlık eğitimi ve tarama programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında sağlık ekipleri, Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarını ziyaret etti. Yaz okullarında eğitim gören çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda, sağlık konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılırken çeşitli sağlık taramaları da gerçekleştirildi. Çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesine yönelik kontroller yapan ekipler, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çalışmalar yürüttü. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının sağlık hizmetlerine erişiminin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen programda, çocuklara sağlıklı yaşam konusunda da bilgiler verildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerindeki yaz okullarında gerçekleştirdiği eğitim ve tarama programı, çocukların kontrollerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.