"Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi" - Son Dakika

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Doktoru Mehmethan Turan, Akciğer kanserinin sigara kullanımına bağlı olarak en çok erkeklerde görüldüğünü belirterek, "Akciğer kanseri en sık erkeklerde görülür. Bunu sebebi sigaradır. Son zamanlarda dünyanın yaşamış olduğu hava kirliliği nedeni ile akciğer kanseri çok arttı. Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi. Çevresel etkinlikleri ortadan kaldırmak lazım" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmethan Turan, Akciğer kanseri ile ilgili vatandaşları uyardı. Akciğer kanserinin en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Turan, "Akciğer kanseri insanlarda en sık görülen kanser türlerinden birisidir. Akciğer kanseri belirti olarak hemen ortaya çıkmaz. Sinsi bir şekilde ilerleyen ve belirtileri sonradan ortaya çıkan bir hastalıktır. Bulgular görüldüğünde ise hastalığın evresinin ilerlediği görülmektedir. Akciğer kanserinin belirtileri arasında öksürük, kan tükürme, balgam çıkarma, şiddetli göğüs ağrıları ve nefes darlığı vardır. Bu tür belirtileri olan hastalar polikliniklerimize başvuruyor. Belirtileri olan hastalarımızın akciğerlerinin tomografilerini çekiyoruz. Daha sonra bronkoskopi yapıyoruz. Burun veya ağızdan yapılan bu uygulama akciğerden biyopsi alma uygulamasıdır. Bu yöntemle patolojik tanı koyuyoruz. Akciğer kanserleri küçük hücreli olan ve olmayan olarak ikiye ayrılır. Akciğer zarının da kanseri var. Hastalığın adını koyduğumuz zaman hepsinin ilaçları ve tedavi usülleri farklı. Hastanın durumu ile ilgili onkoloji, göğüs cerrahı doktorları olarak hastaya uygulanması gereken tedavi yöntemini belirliyoruz. Hastanın ameliyatlık olup olmadığına burada karar veriyoruz. Eğer ameliyatlık ise göğüs cerrahı ameliyat ediyor, değil ise kemoterapi, ışın tedavisi gibi yöntemlerle tedaviye başlıyoruz" diye konuştu.

SİGARA VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİNDE ETKEN

Akciğer kanserinin erkeklerde daha yaygın görülen bir hastalık türü olduğunu, bunun sebebinin en başında ise sigara olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmethan Turan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Akciğer kanseri en sık erkeklerde görülür. Bunu sebebi sigaradır. Son zamanlarda dünyanın yaşamış olduğu hava kirliliği nedeni akciğer kanseri çok artmıştır. 1900'lü yıllarda bu kadar fazla değildi. Ancak havanın kirliliği, sigara tüketiminin yaygınlaşması akciğer kanserinin artmasına neden olmuştur. Akciğer kanserinde genetik yatkınlıkta çok önemli faktördür. Ailesinde ve çevresinde akciğer kanseri olan ve sigara içen varsa 17 kat fazla kanser olma riski vardır. Bu kişilerin kesin olarak sigarayı bırakması gerekir. 60'lı yaşlarda gördüğümüz Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi. Çevresel etkinlikleri ortadan kaldırmak lazım" dedi.