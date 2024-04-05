Akciğer Kanseri: Sigara ve Tütün Ürünleri En Önemli Risk Faktörü - Son Dakika
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Sağlık

Akciğer Kanseri: Sigara ve Tütün Ürünleri En Önemli Risk Faktörü

Tunceli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Özge Altan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada yılda yaklaşık bir buçuk milyon insanın akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini belirtti. Uzm. Dr. Altan, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu vurgulayarak, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini tavsiye etti.

05.04.2024 19:15  Güncelleme: 19:16
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Dünyada yılda yaklaşık bir buçuk milyon insan akciğer kanserinden ölüyor

Uzm. Dr. Nazife Öze Altan: "Akciğer kanserinde en önemli faktör sigara ve tütün mamulleri"

TUNCELİ - Ulusal Kanser Haftası nedeniyle açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nazife Özge Altan, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu söyledi.

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle açıklama yapan Tunceli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Özge Altan, dünyada kansere bağlı ölümler içinde ilk sırada yer alan akciğer kanseri nedeniyle yılda yaklaşık bir buçuk milyon insanın hayatını kaybettiğini kaydetti. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Altan, "Bunun dışında bireyin sigara kullanmayıp yoğun sigara dumanına maruziyetiyle pasif içicilik durumunda yüzde 20-30 oranında akciğer kanseri riski mevcut. Diğer risk faktörleri de ailede kanser öyküsü olması, asbest maruziyeti, mesleki olarak kimyasallara maruz kalma da risk oluşturmakta" dedi.

Akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Altan, "Akciğer kanseri, bireylerde klinik olarak öksürük, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu, kanlı balgam, ses kısıklığı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kilo kaybı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri oluşturabilir. Akciğer kanserinde görüntüleme ve biyopsi ile tanı konulmakta. Erken tanıda yaklaşık yüzde 70 oranında tedavi şansı mevcut. Ancak sinsi ilerleyen bir hastalık olduğu için ve önlenebilir en önemli risk faktörü sigara ve tütün ürünleri olduğundan bunların tüketilmemesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tunceli Devlet Hastanesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Akciğer Kanseri: Sigara ve Tütün Ürünleri En Önemli Risk Faktörü - Son Dakika

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