Akciğer Kanserinde Tedavi Koşulları Yaşam Süresini Uzatıyor

Akciğer kanserinde tedavi koşullarının kişiye özel olmasının yaşam süresini uzattığına dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, "Kanser ilişkili ölümlerde özellikle akciğer kanseri ve meme kanserinde ölüm sıklığı her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Bu azalmanın temel nedeni olarak tarama testlerinin getirdiği erken tanı ve buna bağlı olarak daha iyi bir sağkalım süresi olması yanı sıra, immünoterapi ve hedefleyici tedavilerle yani akıllı ilaçlarla elde edilen yüksek başarı oranlarıdır" dedi.
Liv Hospital Ankara Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, kanserin görülme oranı, kanser teşhisi ve kanser tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kanserin görülme sıklığı ve ölüm oranlarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kılıçkap "Kanser tüm hastalıklar içerisinde hala en sık görülen ikinci ve en çok ölüme neden olan ikinci hastalık olarak yer almaktadır. Kalp-damar hastalıkları sıklığında azalma izlenirken, tüm çabalara rağmen kanser sıklığı halen artmaya devam etmektedir. Yakın zamanda dünya kanser verileri yayınlandı. Kanser tüm hastalıklar içerisinde hala en sık görülen ikinci ve en sık ölüme neden olan ikinci hastalık olarak yer almaktadır. Kalp-damar hastalıkları sıklığında azalma izlenirken, tüm çabalara rağmen kanser sıklığı halen artmaya devam etmektedir" diye konuştu.
'TARAMA TESTLERİ VE YENİ İLAÇLAR BAŞARIYI ARTIRDI'
Prof. Dr. Kılıçkap, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kanser ilişkili ölümlerde özellikle akciğer kanseri ve meme kanserinde ölüm sıklığı her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Bu azalmanın temel nedeni olarak tarama testlerinin getirdiği erken tanı ve buna bağlı olarak daha iyi bir sağkalım süresi olması yanı sıra, immünoterapi ve hedefleyici tedavilerle yani akıllı ilaçlarla elde edilen yüksek başarı oranlarıdır. Günümüzde birçok kanser türünde kullanılan immunoterapiler veya akıllı ilaçlar (tümör hedefli ilaçlar) gibi yeni ilaçlar sayesinde standart kemoterapi ilaçlarına göre daha az yan etki ile uzun süreli yaşam süreleri elde etmek mümkündür. Örneğin metastatik akciğer kanserli hastalar, standart bir tedavi yaklaşımından ziyade kişiye özel tedavi ajanları ile tedavi edilmektedir. ALK mutasyonu olan hastalarda bu mutasyona özel geliştirilmiş ilaçlar sayesinde 9-10 yıla yaklaşan uzun süreli yaşam süreleri elde edilebilmektedir. PDL1 düzeyi ile ilişkili olarak tek başına veya kemoterapi ile birlikte verilen immunoterapi ilaçları sayesinde ise her 3 hastadan biri 5 yıldan daha uzun süreli yaşayabilmektedir."
'KANSER TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER ÜMİT VERİYOR'
Prof. Dr. Kılıçkap, kanser tedavisi ile ilgili, "Meme kanseri, böbrek kanseri, karaciğer kanseri, yemek borusu-mide kanserleri ve melanom adlı cilt kanseri gibi birçok kanser türünde de akıllı ilaçlar veya immunoterapiler yüksek tedavi yararı sağlamaktadır. Teknolojinin de yardımıyla günümüzde artık hedefli tedavilerle kombine edilen kemoterapi ilaçları artık 'antikor-ilaç konjugatı' olarak adlandırılan ve tek bir ilaç olarak uygulanan ilaçlar birçok kanser tedavisinde oldukça ümit verici sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, halen klinik çalışmaları devam eden gen tedavileri ve kanser aşıları ile elde edilen ilk veriler heyecan yaratmaktadır" dedi.
'TARAMA TESTLERİ İLE ERKEN TANI KOYMAK MÜMKÜN'
Erken teşhisin önemini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçkap, "Kanserde önemli prensiplerden biri de erken tanıdır. Bugün itibariyle en sık görülen kanserler olmasına karşın, uygun tarama testleri ile erken tanı koyabilmek ve kür sağlamak mümkündür. Başta meme kanseri, bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanseri gibi kanser türlerinde tarama testleri ile erken tanı koymak mümkündür. Ayrıca prostat kanseri, akciğer kanseri ve cilt kanseri gibi kanser türleri için de erken tanı ve tarama testleri önerilmektedir. Erken tanı ve tarama testleri için sağlıklı bireylerin özellikle ailesinde kanser öyküsü olan bireylerin bu konuda hekim desteği alması oldukça önemlidir. Ayrıca artık günümüzde ailesel kanser riskini ortaya koyan genetik testleri ile risk altındaki bireyler belirlenip birçok kansere karşı önlem almak mümkündür" diye konuştu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Sağlık › Akciğer Kanserinde Tedavi Koşulları Yaşam Süresini Uzatıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?