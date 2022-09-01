Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayat kurtaran bağış - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayat kurtaran bağış

01.09.2022 22:20
Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayat kurtaran bağış

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayat kurtaran bağış Akdeniz Üniversitesive şehir işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde hayırsever Ali Demir tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ambulans bağışlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayat kurtaran bağış

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesive şehir işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde hayırsever Ali Demir tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ambulans bağışlandı.

Rektörlük yönetim kurulu odasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan, AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, üniversite ve hastanelerde iş insanlarının yaptığı bağışlarının önemli olduğunu bildirdi.

Yapılan bağışların hem bilime hem sağlığa ciddi katkıları olduğunu dile getiren Özkan," İki ambulansımız vardı, bir ambulansımız daha oldu. Bu bağış hayat kurtarıcı olacak. Bir çok insanın hayata tutunmasına vesile olacak. Üniversite şehrin bütünleşmesine güzel bir örnek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile otopark inşaatımız devam ediyor.Onun yanında hayırseverlerin desteği ile otel inşaatımız devam ediyor. İkisi de bitince hizmet açısından vatandaşlarımızın büyük katkısı olacak. Bu güç birliği çok önemli. Bunun yanında otelimizde eğitimde verilecek, turizm fakültesi öğrencilerimiz stajda yapacak"dedi.

Yaşanılan kente hayır işi yapmanın maddi durumu iyi olan herkesin görevi olduğuna değinen Özkan, yapılan hizmetin yine sonunda vatandaşa döndüğünü bildirdi.

"Örnek olsun"

Hayırsever Veli Demir, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, " Üniversitemize bir bağış yapmak istedik bunun da bir ambulans olabileceğine karar verdik. Mutluyuz. Bizim gibi iş insanlarına da örnek olur inşallah. Herkes bilimsel noktalarda bir yerlere katkıda bulunmak ister. Son 10-15 yıldır herkes parasını kazanıyor. Ciddi cirolara imza atıyor. Devletimiz her şeyi yapıyor ama bazı noktalara yetişme imkanı olmayabilir. Burada bizlerin devreye girmesi gerekiyor. Hastalarımıza, yaralılara müdahalede faydalı olur. Bizde buralardan dua alırız. Üniversitemize elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

100 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ifade eden Demir, 10 Eylül'e kadar burs başvurularının devam edeceğini bildirdi.

"Açığımızı kapatacak"

AÜ Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanelerinde ambulans sayısının 3'e ulaştığını belirterek, " Bu ambulansımızı hem şehir içi hem şehir dışında kullanacağız. Hastanemiz bölgesel ve ülke çapında hasta ağırlayan köklü bir üniversitedir. Hastalarımızın evlerine ve başka sağlık kuruluşlarına nakilleri oluyor. Bu açığımızı önemli anlamda giderecek. İç donanım olarak da dolu bir araç" diye konuştu.

Rektör Özkan, katkılarından dolayı Veli Demir,Ali Demir kuzenlere plaket takdim etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayat kurtaran bağış - Son Dakika

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