Alanyaspor-Göztepe maçında kumanyadan rahatsızlanan 56 güvenlik görevlisi taburcu edildi - Son Dakika
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Alanyaspor-Göztepe maçında kumanyadan rahatsızlanan 56 güvenlik görevlisi taburcu edildi

Alanyaspor-Göztepe maçında kumanyadan rahatsızlanan 56 güvenlik görevlisi taburcu edildi
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Alanya'da Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı öncesi dağıtılan kumanyadan yiyen çoğu jandarma personeli 56 güvenlik görevlisi bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Görevlilerin sağlık durumunun iyi olduğu, yatış verilmediği ve taburcu edildikleri bildirildi.

Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada dağıtılan kumanya sonrası bulantı ve halsizlik sebebiyle hastane başvuran çoğu jandarma personeli 56 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu oldukları bildirildi.

Dün akşam Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşması öncesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılaşma nedeniyle statta görev yapan güvenlik personeline maç öncesinde içerisinde tavuk ve pilav bulunan kumanyalar dağıtıldı. Kumanyadan yiyen bazı görevliler bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşamaya başladı. Aralarında çok sayıda jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 56 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesiyle Alanya'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Hastanelerde ilk müdahaleleri yapılan görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastalara yatış verilmedi. Bazı görevlilerin kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Numuneler alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerinden bir bölümünün kumanya yedikten sonra rahatsızlandığını belirterek, "Statta güvenlik için görev alan ve büyük bir kısmının jandarma personeli olan görevliler kumanya yemeğinin ardından mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşadı. Ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerden alınan hasta numunelerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimlere gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Alanyaspor-Göztepe maçında kumanyadan rahatsızlanan 56 güvenlik görevlisi taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor-Göztepe maçında kumanyadan rahatsızlanan 56 güvenlik görevlisi taburcu edildi - Son Dakika
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