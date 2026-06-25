Alaşehir'de Sağlık Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
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Alaşehir'de Sağlık Farkındalığı Artıyor

Alaşehir\'de Sağlık Farkındalığı Artıyor
25.06.2026 10:02
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Alaşehir'de muhtarlar ve çeşitli meslek grupları, Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında bilgilendirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin tanıtımını yapmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlamak amacıyla toplumla en fazla temas halinde bulunan meslek gruplarına yönelik farkındalık çalışması başlatıldı.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında muhtarlar, öğretmenler, imamlar, Kur'an kursu öğreticileri, taksiciler, servis şoförleri ve kuaförlerle bir araya gelinerek Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ücretsiz hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen toplantılarla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında toplumla birebir iletişim halinde olan meslek gruplarının birer "Sağlık Elçisi" olarak görev alması planlanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlara diyetisyenlik, psikososyal destek, fizyoterapi ve çocuk gelişimi alanlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Merkezde ayrıca tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, obezitenin önlenmesi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması, ruh sağlığının korunması ve kanser taramalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmanın önemine dikkat çeken Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fatma Seven, "Gün içinde toplumla en çok iletişim kuran muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, şoförlerimiz ve esnafımızla el ele vererek Alaşehir'de topyekün bir sağlık bilinci hareketi başlatacağız. Yerel kurumlarımız ve meslek odalarımızın güçlü desteğiyle sağlıklı yaşamın sırlarını her kapıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği modeliyle ilçedeki her bireyin sağlık okuryazarlığını artırmayı, Sağlıklı Hayat Merkezimizde görev yapan uzman kadrolardan en üst düzeyde faydalanılmasını sağlamayı ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Fatma Seven, amaçlarının toplumda sağlık bilincini yaygınlaştırmak, vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve daha fazla kişinin bu hizmetlerden yararlanmasına katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün, ilçe genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağladığı, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdığı ve halk sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Sağlıklı Hayat Merkezi'nden hizmet almak isteyen vatandaşların aile hekimleri, MHRS, ALO 182 veya doğrudan merkeze başvurarak randevu oluşturabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Alaşehir'de Sağlık Farkındalığı Artıyor - Son Dakika

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