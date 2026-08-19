Alaturka Tuvalet Sağlıklı Dışkılama İçin Daha Uygun - Son Dakika
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Alaturka Tuvalet Sağlıklı Dışkılama İçin Daha Uygun

Alaturka Tuvalet Sağlıklı Dışkılama İçin Daha Uygun
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Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bük, alaturka tuvaletlerin hemoroit riskini azalttığını belirtti.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bük, "alaturka" tuvaletlerin "alafranga(klozet)" tuvaletlere göre dışkılama açısından daha uygun olduğunu, alafranga tuvaletin hemoroidal hastalıkları artırdığını söyledi.

Türkiye'de ve dünyada birçok kişinin muzdarip olduğu hemoroit, sağlıklı dışkılayamama sonucu ortaya çıkıyor. Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Ömer Faruk Bük, hastalık hakkında, "Hemoroit toplumda sık görülen bir hastalık. Makattaki toplardamar sisteminin büyümesi, gevşemesi ve aşağı sarkması durumudur. İç ve dış olarak ikiye ayrılır. Dış hemoroit, iç hemoroide göre daha ağrılıdır. Hemoroit tedavisi, kişi ve hastalığa özeldir. Dış hemoroit çok büyük ve enfekte ise anestezi altında hemoroit çıkartılır. Lazer uygun değildir. İç hemoroitte ise hastalığın evresine göre tedavi ediyoruz. Önce ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisine verdiği cevaba göre cerrahi düşünülebilir, lazer uygulanabilir ya da klasik cerrahi uygulanabilir. Tedavisi en zor olan hemoroit çeşidi, bölgeyi 360 derece çevreleyen iç hemoroitlerdir. Bunlarda basamaklı tedavi yapıyoruz. Önce bir kısmını çıkarttıktan sonra diğer kısımları çıkartabiliyoruz. Tedaviler genelde hemoroidin çeşidi, evresi, kişinin sağlık durumu, kitlenin boyutu, kanama ve ağrı yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Her hastada her yöntem uygulanmaz. Bir hastaya birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilir. Birçok yönteme de cerrahide karar verilir. Bu hastalığın tedavisinde ağrı olur. Bunu azaltmak için gerekli yöntemler uygulanıyor" dedi.

"Alafranga tuvalet hemoroidal hastalıkları artırıyor"

Dışkılamak için klasik alaturka tuvaletlerin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bük, "Uzun süre tuvalette beklemek konusu var. Tuvalette ne için beklediğiniz önemli. Koltukta oturur gibi oyun oynuyorsanız sıkıntı yok ama dışkılamak için bekliyorsanız, sürekli ıkınıyorsanız bu bir sorun. Kabızlığı çözmeden sürekli ıkınarak dışkılamaya çalışmak dakikalarca ve saatlerce sürüyorsa hemoroit olma ihtimali çok yüksek. Makat çatlağına da kabızlık ve ishal sebep olur. Makat çatlağı da hemoroit olma ihtimalini artırır. Dışkılamanın kolaylığı açısından anatomik ve fizyolojik olarak bakıldığında alaturka tuvalet, dışkılamanın daha kolay olduğu bir tuvalettir. Çünkü makatın yukarısında bir açılanma vardır. Bu açılanmanın düzeldiği tam pozisyon alaturka tuvalette olur. Alafranga tuvaletlerde bu açılanma daha az olduğu için dışkılama biraz daha zordur. Ben, alafranga tuvaletin de hemoroidal hastalıkları artırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Önemli olan bölgenin estetik görüntüsü değil, ağrısız ve kanamasız dışkılamayı sağlaması"

Birçok hastanın genelde bölgenin görüntüsüne önem verdiğini belirten Doç. Dr. Bük, "Hastalar genelde bu bölgedeki stile de önem veriyorlar. O bölgedeki bollaşmayı sorun yapıyorlar. Önemli olan bu bölgenin estetik olarak güzelleşmesi değil, ağrısız ve kanamasız dışkılamayı sağlamasıdır. Makat ağzındaki her milimetre cildin çok büyük önemi vardır. Burası açılıp kapanan bir organ olduğundan oradaki cilt kaybı ciddi darlıklara, skar denilen dokuların oluşmasına sebep olur. Artık neredeyse cilde dokunmadan, almadan tedavi etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Uzun süre oturmak, kronik kabızlık, ishal, ıkınmak ve ağırlık kaldırmak hemoroide neden olur"

Bulaşıcı bir hastalık olmayan hemoroitten kurtulmak için belli başlı konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bük, ayrıca şunları söyledi:

"Hemoroit bulaşıcı bir hastalık değildir. Bir başkasından geçmesi söz konusu değil. Hemoroit oluşmasındaki en önemli etken kronik kabızlıktır. Kabız olan insanlar dışkı çıkartmak için sürekli ıkınırlar. Ikınmaya bağlı bağ dokusunda gevşeme olur. Böylece hemoroitler aşağıya doğru sarkmaya başlar. Bu bir bağ dokusu hastalığıdır. Uzun süren ishaller de hemoroide sebep olabilir. Acılı ve baharatlı şeyler direkt hemoroide sebep olmasa da mukozayı tahriş ettiğinden o bölgede ağrıya sebep olurlar. Ağrıdan dolayı yeterli gevşeme olmadığından ıkınma devreye gireceğinden hemoroit olma ihtimali artar. Aile geçmişi olma özelliği de var. Uzun süre oturmak, kronik kabızlık, ishal, ıkınmak ve ağırlık kaldırmak hemoroide neden olur. Uzun süre oturmayı önermeyiz. Ikınmadan dışkılama yapmayı öneririz. Ciddi ağırlık kaldırılmasını da önermeyiz. Bu etkenler hastalığa sebep olduğu gibi tedavi sonrası hastalığın nüksetmesine de sebep olabilir."

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alaturka Tuvalet Sağlıklı Dışkılama İçin Daha Uygun - Son Dakika

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