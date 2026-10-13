Aliağa\'da mahalle muhtarları Kızılay için Demokrasi Meydanı\'nda kan bağışladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Aliağa Muhtarlar Derneği öncülüğünde bir araya gelen mahalle muhtarları, Demokrasi Meydanı'nda stant kuran Türk Kızılay kan bağışı aracını ziyaret etti. Bağış öncesi gerekli formları dolduran muhtarlar, sağlık kontrollerinin ardından kan vererek kampanyaya destek oldu. Muhtarların bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.

"Bağışlanan her kan, kurtarılan bir candır"

Kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik, "Aliağamızda Kızılay'a kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergileyen kıymetli muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kan bağışı, hayat kurtaran en anlamlı iyiliklerden biridir. Bu duyarlılığın toplumumuzun her kesimine örnek olmasını diliyorum. Unutmayalım, bağışlanan her kan, kurtarılan bir candır. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Muhtarlar, vatandaşları da düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.