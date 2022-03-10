Alışveriş merkezinde vatandaşlar kalın bağırsak kanserine karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Kayseri'de, "Kolorektal Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezindeki vatandaşlara kalın bağırsak kanseri konusunda bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından bir alışveriş merkezinde açılan stantta, kalın bağırsak kanseriyle ilgili broşür ve eğitim materyali dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sevim, kolorektal kanserinin toplumda en sık görülen 3'üncü kanser tipi olduğunu belirtti.

Bu kanserlerin çoğu kalın bağırsağın iç yüzeyinde polip olarak adlandırılan kabarıklık şeklinde başladığını, ortalama 7-10 yılda kansere döndüğünü aktaran Sevim, "Kolorektal kanserleri Sağlık Bakanlığımızın tarama programları kapsamındadır. Ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olan kalın bağırsak kanserini gelişmeden önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testlerine ihtiyaç vardır. Kolon ve rektumun, polip ve kanserleri çoğu kez iyice büyüyene kadar belirti vermez." ifadelerini kullandı.

Tarama ve erken teşhis ile kanser gelişiminin önlenebileceğini anlatan Sevim, şunları kaydetti:

"Tarama yöntemi, belirtisi olmayan bir hastada kolon ve rektum kanserine dönüşebilecek bir hastalık veya durumu ortaya koymak için yapılan bir veya daha fazla testi içerir. Bu tarama yöntemlerinin öncelikli amacı kanser gelişmeden önce bu parçanın bulunması ve çıkarılmasıdır. Böylece kanser gelişimi önlenmiş olacaktır. Tarama yöntemlerinin diğer önemli bir amacı ise kalın bağırsak kanser hastalığının hiç değilse erken evrede yakalanmasını ve tedavisini sağlamaktır. Erken evrede yakalanan kanserin tedavisi ve tamamen şifa bulması mümkündür. Günümüzde önerilen 50 yaş üzerinde bireylerin seçilen yönteme göre belli aralıklarla taranması gerekmektedir. Ailede hikayesi olanlarda ise tarama daha erken yaşlarda başlamalıdır. Kanser taramalarının en önemli basamaklarından biri farkındalık çalışmalarıdır. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı kolorektal kanser için tarama yaptırmaya davet ediyorum."