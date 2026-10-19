ALKÜ\'den Doç. Dr. Arslan, beden bağışını sessiz kahramanlar olarak niteledi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan, yapay zeka teknolojilerinin anatomi eğitimine kazandırdığı yeniliklere dikkat çekerek, "Anatomi bilimi, yapay zeka çağında yeni bir boyut kazanıyor" dedi.

Her yıl 15 Ekim Dünya Anatomi Günü ve 24-31 Ekim tarihleri arasında kutlanan Ulusal Anatomi Haftası'nda insan bedeninin bilimsel olarak anlaşılmasında anatomi biliminin önemine dikkat çekiliyor. Tıp eğitiminin temel taşlarından biri olan anatomi, günümüzde yapay zeka, üç boyutlu modelleme ve sanal gerçeklik teknolojileriyle yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan, Ulusal Anatomi Haftası'nda yapay zeka ve insan bedeni ile yapılan eğitimlere dikkat çekerek, beden bağışının önemine vurgu yaptı.

"Anatomi bilimi, yapay zeka çağında yeni bir boyut kazanıyor"

Teknolojinin tıp eğitiminde oluşturduğu dönüşüme değinen Doç. Dr. Arslan, "Anatomi, yüzyıllardır tıp biliminin temelini oluşturan, insan bedeninin karmaşık yapısını anlamamızı sağlayan vazgeçilmez bir bilim dalıdır. Günümüzde yapay zeka destekli öğrenme sistemleri, üç boyutlu anatomik modeller, sanal diseksiyon uygulamaları ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde anatomi eğitimi çok daha etkileşimli ve erişilebilir hale gelmektedir. Yapay zeka destekli sistemler, öğrencilerin bilgi eksikliklerini belirlemeye ve kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerini desteklemeye yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan bedeninin doğal çeşitliliğini, dokuların gerçek özelliklerini ve anatomik yapıların birbirleriyle olan ilişkilerini bütün yönleriyle deneyimlemek açısından insan bedeni eğitimi benzersiz bir değer taşımaktadır. Dijital teknolojiler anatomik bilgiyi görselleştirmede ve öğrenmeyi desteklemede önemli avantajlar sunarken, insan bedeni üzerinde gerçekleştirilen eğitim öğrencilerin gerçek dokularla karşılaşmasını, anatomik varyasyonları gözlemlemesini ve mesleki sorumluluk bilinci geliştirmesini sağlar" dedi.

"Beden bağışçıları, tıp biliminin sessiz kahramanlarıdır"

Beden bağışının yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve insani bir sorumluluk olduğunu söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Gerçek bir insan bedeninin bizlere öğrettikleri yalnızca anatomik bilgilerle sınırlı değildir. Bedenini bilim ve eğitim için bağışlayan insanlar, yaşamları sona erdikten sonra bile geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkıda bulunurlar. Her beden bağışı, tıp öğrencilerinin daha donanımlı yetişmesine, bilimsel araştırmaların gelişmesine ve dolaylı olarak sayısız hastanın yaşamına dokunulmasına vesile olabilir" dedi.

"Bilime yapılan en anlamlı katkılardan biri"

Beden bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine değinen Arslan, bağış yapmak isteyen vatandaşların üniversitelerin anatomi anabilim dallarından süreç ve başvuru durumları hakkında bilgi alabileceklerini ifade etti. Arslan, "Anatomi bilimi, geçmişin bilgi birikimi ile geleceğin teknolojilerini bir araya getiren güçlü bir köprüdür. Bu vesileyle bedenlerini bilim ve eğitim için bağışlayan tüm bağışçılarımıza ve ailelerine şükranlarımı sunuyor, anatomi biliminin gelişmesine emek veren tüm akademisyenlerimizin ve sağlık bilimleri öğrencilerimizin Anatomi Günü ve Haftası'nı kutluyorum" dedi.