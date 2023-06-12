Almanya'da BioNTech'e karşı açılan Kovid-19 aşısının yan etkileriyle ilgili görülen davanın ilk duruşması iptal edildi - Son Dakika
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Almanya'da BioNTech'e karşı açılan Kovid-19 aşısının yan etkileriyle ilgili görülen davanın ilk duruşması iptal edildi

12.06.2023 15:48

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması reddihakim talebi nedeniyle iptal edildi. Davacı, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin avro tazminat talep etmişti. BioNTech ise iddiaları asılsız bulduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti.

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması iptal edildi.

BİR KURUL TARAFINDAN KARARA BAĞLANMASI İSTENDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu. Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.

Almanya'da BioNTech'e karşı açılan Kovid-19 aşısı davasının ilk duruşması iptal edildi

DAVA BUGÜN BAŞLAYACAKTI

Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.

AŞI SONRASI ÇOK SAYIDA YAN ETKİ GÖRÜLDÜ İDDİASI

Tazminat davası açan yüzlerce kişiden biri olan bir sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin avro tazminat talep etmişti. Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu. BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.

Kaynak: AA
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Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Almanya'da BioNTech'e karşı açılan Kovid-19 aşısının yan etkileriyle ilgili görülen davanın ilk duruşması iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da BioNTech'e karşı açılan Kovid-19 aşısının yan etkileriyle ilgili görülen davanın ilk duruşması iptal edildi - Son Dakika
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