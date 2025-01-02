Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı? - Son Dakika
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Sağlık

Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?

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Uzm. Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olarak altın iğne uygulamasının cilt sağlığına etkilerini, işlem sürecini ve kimlere uygulanamayacağını anlattı.

02.01.2025 09:52
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Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sunduğu programda Uzm. Dr. Mediha Doğanay, cilt sağlığını iyileştiren popüler yöntemlerden biri olan altın iğne işlemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?

"ALTIN İĞNE, CİLT TONUNU EŞİTLEYEN VE ELASTİKİYETİNİ ARTIRAN BİR İŞLEM"

Doğanay, bu işlemin cilt tonunu eşitleme, elastikiyeti artırma ve doğum sonrası oluşan çatlakları gidermede etkili olduğunu belirtti. "Altın iğne işlemi, cildin alt tabakalarına kontrollü hasar vererek yenilenme sürecini başlatır. Genellikle kış aylarında tercih edilir ve ikinci seanstan sonra belirgin sonuçlar elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

"SEDEF HASTALIĞI, YÜZÜNDE ENFEKSİYON VE UÇUK OLAN HASTALARA İŞLEM YAPILAMAZ"

Uzman doktor, altın iğnenin her cilt tipi için uygun olmadığını vurgulayarak, "Sedef hastalığı olanlar, yüzünde aktif enfeksiyon veya uçuk bulunan hastalar bu işlemi yaptıramaz" dedi. İşlemin mutlaka uzman kontrolünde uygulanması gerektiğini belirten Doğanay, hastaların işlem öncesi kapsamlı bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Doğanay, uygulamanın yalnızca uygun cilt tiplerinde ve uzman kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?

Estetik Saç Ekimi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kemsl:
    para tuzağı 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zengin işi 1 0 Yanıtla
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