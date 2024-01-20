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Ambulans helikopter 7 aylık Miraç Efe Eren için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter 7 aylık Miraç Efe Eren için havalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayetinden dolayı rahatsızlanan 7 aylık Miraç Efe Eren bebek, helikopter ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

20.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:48
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Ambulans helikopter 7 aylık Miraç Efe Eren için havalandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayetinden dolayı rahatsızlanan 7 aylık Miraç Efe Eren bebek, helikopter ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 15 kilometre mesafedeki bin 915 rakımlı Alan köyünde yaşayan Eren ailesinin 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebi ile 112 Acil Çağı Merkezi'n aradı. Çığ tehlikesinin olduğu ve yolların açılamayacağı bilgisi üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat sonra yüksek rakımlı, karın çok fazla olduğu ve sınırın sıfır noktasında bulunan köye iniş yapan helikopter ambulans sağlık ekibi tarafından 7 aylık bebek alınıp, Şemdinli Devlet Hastanesine nakli sağlandı. Şemdinli Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı.

Ambulans helikopter 7 aylık Miraç Efe Eren için havalandı
Kaynak: İHA
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Hakkari, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulans helikopter 7 aylık Miraç Efe Eren için havalandı - Son Dakika
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