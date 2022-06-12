Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi - Son Dakika
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Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi

12.06.2022 13:47

- Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi Dronla görüntülenen ambulans sürüş eğitimi nefes kesti Dr.

- Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi

Dronla görüntülenen ambulans sürüş eğitimi nefes kesti

Dr. Yıldız: "Zorlu şehir trafiğini eğitimle aşıyoruz"

Kadın sürücüler erkeklere taş çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekiplerinde çalışan şoförlere verilen Ambulans Sürüş Tekniği Eğitimi gerçeği aratmadı. Nefes kesen anlara sahne olan eğitimde daraltılmış dubalar arasında ambulans kullanan kadın sürücüler erkeklere taş çıkarırken 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, Gaziantep'in zor şehir trafiğinde eğitimler sayesinde vakalara hızla ulaştıklarını söyledi.

Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekiplerinde çalışan şoförlere verilen Ambulans Sürüş Tekniği Eğitimi nefes kesti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nin otoparkında verilen 4 günlük eğitim adeta gerçeği aratmadı. Dronla görüntülenen eğitimde dubalarla kurulan zorlu parkurlarda zamanla yarışan ambulans şoförleri, araç kontrolü, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi ve güvenli sollama gibi birçok konuda uygulamalı eğitim aldı.

4 kadın sürücü erkeklere taş çıkardı

Zorlu yol koşullarında güvenli şekilde ambulans kullanabilmeleri sürüş tekniği eğitimi alan sürücüler daraltılmış dubalar arasından hızlı ve kontrollü bir şekilde ambulans kullandı. 21 sürücünün katıldığı eğitimdeki 4 kadın ambulans sürücü adayı da eğitimde gösterdikleri performansla erkek sürücülere taş çıkardı.

"Sürüş eğitimi gerçeği aratmıyor"

Gaziantep'te yakaladıkları yüzde 97 vakalara ulaşma hız oranını bu eğitimler sayesinde yakaladıklarını ifade eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, ambulans sürüş eğitiminin gerçeği aratmadığını belirterek, Gaziantep'in hem trafiği hem de mahalleleri zor bir şehir olmasına rağmen vakalara hızla ulaştıklarını söyledi.

"Zorlu şehir trafiğini eğitimle aşıyoruz"

Gaziantep'te şuanda vakalara ulaşma oranının çok iyi olduğunu aktaran Başkan Dr. Vejdi Yıldız, Sağlık Bakanlığı'nın vakaya ulaşma oranının hem kırsalda hem de kent merkezinde yüzde 95 olmasını istediğini söyledi. Gaziantep'te şuan vakaya ulaşma oranının da yüzde 97'yi yakaladıklarını belirten Yıldız, "Yani Bakanlığın istediği düzeyinde üzerindeyiz. Bu zorlu trafik şartlarına rağmen çok şükür bu verilerinde üzerinde hizmet vermekteyiz. Bunu da eğitimlerle sağlıyoruz. Vakalara ulaşmada yaşadığımız zorlukları eğitimle aşıyoruz. Zorlu şehir trafiğini bununla aşmak istiyoruz. Eğitim çerçevesinde zorlu parkurları kendimiz kuruyoruz. Bu eğitim 4 gün sürüyor. 1. gün teorik eğitim veriyoruz. 2. ve 3. gün parkurda pratik eğitim veriliyor. 4. gün ise yazılı ve uygulamalı eğitimle sonlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın ambulans şoförü sayısını arttıracağız"

Eğitime katılan 21 kursiyerden 4'ünün kadın olduğunu belirten Yıldız, kadın ambulans şoförü sayısını arttırmak istediklerini ifade etti. Kadın ve erkek personellerinin aynı şart ve koşulda eğitim aldığını paylaşan Yıldız, "Lastik değiştirme, güvenli sürüş tekniği, siren kullanımı, zincir değiştirme gibi gerekebilecek bütün bilgileri öğreniyorlar. Tabi bizim arkadaşlarımız her ne kadar hızlı olursa olsun öncelikleri sürüş güvenliğidir. Şuanda Gaziantep'teki arkadaşlarımız arasında kadın şoför var ama biz kadın şoför sayısını arttırmak istiyoruz. Kadın ambulans şoförü arkadaşımızdan da memnunuz. Bu eğitimde 4 kadın ambulans şoförü arkadaşımız eğitim görecek. Yeni kadın şoförler yetiştiriyoruz. Bundan sonraki eğitimlerde de kadınlar olacak. Kadın şoför sayısını arttıracağız" diye ekledi.

"Gaziantep hem trafiği hem mahalleleri zor bir şehir"

Gaziantep'in hem trafiği hem de mahalleleri zor bir şehir olduğunu sözlerine ekleyen Yıldız, "Eski mahallelere girmek baya çok zor. Ambulansın bile girmediği sokaklar var. Ambulansın girmediği yerlere de arkadaşlarımız yürüyerek giriyorlar. Ancak bizim arkadaşlarımız ambulansla gidilebilecek her yere ulaşıyor. Ambulans sürüş eğitimi gerçeği aratmıyor. Aslında gerçekten de daha zor. Bu eğitimin sonunda kalmak da var. Herkes eğitimi geçecek diye bir şey yok. Kalan arkadaşlar tekrardan eğitim alacaklar" dedi.

Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi
Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi
Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi
Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi

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Kaynak: İHA

Orta Doğu, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulans şoförlerine gerçeği aratmayan sürüş eğitimi - Son Dakika

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