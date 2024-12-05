Yalova'da, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen "All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması"nda sürücüler birincilik için mücadele etti.
İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Altınova ilçesindeki eğitim alanında gerçekleştirilen yarışmada 4 ambulansla piste çıkan 13 ambulans şoförü, hızlı ve güvenli şekilde araçlarını kullanarak dereceye girmek için kıyasıya mücadeleye girişti.
Ambulans sürüş güvenliği eğitimi (ASGE) koordinatörü ve 7 ASGE eğitmeni denetiminde yapılan yarışmada birinciliği Armutlu 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri (ASHİ) biriminde görev yapan Mehmet Gövsar kazandı. Armutlu 1 No'lu ASHİ'den Samet Kirişözü ikinci, Termal 1 No'lu ASHİ'den Orhan Dinçer ise üçüncü oldu.
Son Dakika › Sağlık › Ambulans Sürücüleri Güvenlik Yarışmasında Yarıştı - Son Dakika
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