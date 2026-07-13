Ambulasta Doğan Bebeğe Sağlıklı Merhaba - Son Dakika
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Ambulasta Doğan Bebeğe Sağlıklı Merhaba

Ambulasta Doğan Bebeğe Sağlıklı Merhaba
13.07.2026 13:56
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Silopi'de 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulasta yaptığı müdahale ile sağlıklı bir erkek bebeği dünyaya getirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kırsal mahalleden gelen acil doğum ihbarına yetişen 112 Acil Sağlık ekipleri, doğumun başlaması üzerine ambulansta gerçekleştirdikleri başarılı müdahaleyle sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya gelmesini sağladı.

Silopi ilçesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, zamanla yarıştıkları bir doğum vakasını başarıyla sonuçlandırdı. Sabah saatlerinde kırsal bir bölgeden gelen acil doğum ihbarı üzerine Silopi 4 Nolu Dr. Suat Altın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi hızla harekete geçti. Anne adayına ulaşan sağlık personeli, hastaneye nakil sırasında doğumun ilerlemesi üzerine ambulansta doğumu gerçekleştirme kararı aldı. Sağlık ekiplerinin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde doğum ambulansta sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zorlu şartlarda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerinin özverili çalışması bir kez daha takdir toplarken, yetkililer minik bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. Doğumu başarıyla gerçekleştiren sağlık personeline ise fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sağlık, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulasta Doğan Bebeğe Sağlıklı Merhaba - Son Dakika

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