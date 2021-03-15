Hayatı daha yavaş ve yaşanabilir hale getirmek için birkaç önerimizi sizin için listeledik..
Geçmişten kalan izler ve geleceğe duyduğumuz merak bizi asıl görmemiz gerek şeyden uzaklaştırır. Hayatta önemli olan mevcut anı fark etmek ve değerini bilmektir. Geleceği bilemeyiz ve geçmişi değiştiremeyiz. Enerjimizi odaklamamız gereken yer içinde bulunduğumuz zamandır.
Gün içerisinde zamanımızın çoğunu sosyal medya platformlarını kullanarak geçiriyoruz. İş ve eğlence için sosyal medya platformları arasında gezinirken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz bile. Durup kendimizi dinlemeye ve nasıl geçtiğini anlamadığımız bu zamanı, farklı şekilde değerlendirmeye ihtiyaç duyabiliriz. Teknoloji kullanımını sınırlayarak hayatınızı daha yavaş hale getirebiliriz. Bu yavaşlık anları fark etmemizi sağlayacaktır.
Modern dünyanın dayattığı şeylerden biri de aynı anda birçok şeyin yapılması gerektiğidir. Çağa ayak uydururken kendi fiziksel ve ruhsal sağlığımızı da korumak zorundayız. İyi bir planlama ve sıralamayla hayatı daha yavaş ve düzenli yaşayabiliriz.
Geliştirilen teknolojiler ile üretilen şeylere olan erişim daha kolay bir hal aldı. Beğenilen bir ürünü satın alma, yeni çıkan bir filmi izleme, yayınlanan dizileri tek gecede bitirme gibi tüketim çılgınlığı çağımızın problemi denilebilir. İhtiyacımız olana odaklanmak ve zamanı sıkıştırmadan daha yavaş yaşamanın bilincine varmak daha mutlu insanlar olmamıza katkı sağlayabilir.
Doğanın sürekli bir hareket içerisinde olduğunu biliyoruz. Doğa, hayatın hızlı akmadan da yaşanabileceğinin en güzel örneği olabilir. Sakin ve doğal bir ortamda o yavaşlığın ve düzenin içinde vakit geçirmek biz daha sağlıklı ve farkındalığı artmış insanlar haline getirebilir.
Son Dakika › Sağlık › Anı yaşayarak hayatı yavaşlatın - Son Dakika
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
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Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
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