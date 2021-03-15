Anı yaşayarak hayatı yavaşlatın

Sağlık

Hayatı daha yavaş ve yaşanabilir hale getirmek için birkaç önerimizi sizin için listeledik..

Anı yaşamak odak nokta

Geçmişten kalan izler ve geleceğe duyduğumuz merak bizi asıl görmemiz gerek şeyden uzaklaştırır. Hayatta önemli olan mevcut anı fark etmek ve değerini bilmektir. Geleceği bilemeyiz ve geçmişi değiştiremeyiz. Enerjimizi odaklamamız gereken yer içinde bulunduğumuz zamandır.

Dijital detoks

Gün içerisinde zamanımızın çoğunu sosyal medya platformlarını kullanarak geçiriyoruz. İş ve eğlence için sosyal medya platformları arasında gezinirken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz bile. Durup kendimizi dinlemeye ve nasıl geçtiğini anlamadığımız bu zamanı, farklı şekilde değerlendirmeye ihtiyaç duyabiliriz. Teknoloji kullanımını sınırlayarak hayatınızı daha yavaş hale getirebiliriz. Bu yavaşlık anları fark etmemizi sağlayacaktır.

Her şeye yetişmek mümkün değil

Modern dünyanın dayattığı şeylerden biri de aynı anda birçok şeyin yapılması gerektiğidir. Çağa ayak uydururken kendi fiziksel ve ruhsal sağlığımızı da korumak zorundayız. İyi bir planlama ve sıralamayla hayatı daha yavaş ve düzenli yaşayabiliriz.

Yavaş tüketin

Geliştirilen teknolojiler ile üretilen şeylere olan erişim daha kolay bir hal aldı. Beğenilen bir ürünü satın alma, yeni çıkan bir filmi izleme, yayınlanan dizileri tek gecede bitirme gibi tüketim çılgınlığı çağımızın problemi denilebilir. İhtiyacımız olana odaklanmak ve zamanı sıkıştırmadan daha yavaş yaşamanın bilincine varmak daha mutlu insanlar olmamıza katkı sağlayabilir.

Doğada vakit geçirin

Doğanın sürekli bir hareket içerisinde olduğunu biliyoruz. Doğa, hayatın hızlı akmadan da yaşanabileceğinin en güzel örneği olabilir. Sakin ve doğal bir ortamda o yavaşlığın ve düzenin içinde vakit geçirmek biz daha sağlıklı ve farkındalığı artmış insanlar haline getirebilir.