Ankara'da Sağlık Hizmetleri NATO Zirvesi Süresince Devam Edecek - Son Dakika
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Ankara'da Sağlık Hizmetleri NATO Zirvesi Süresince Devam Edecek

25.06.2026 17:51
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Ankara'daki sağlık tesisleri, NATO Zirvesi boyunca tam kapasite hizmet sunacak.

ANKARA'DA, İl Sağlık Müdürlüğü, NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerinde hizmet sunumunun normal işleyişiyle tam kapasite devam edeceğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerimizde hizmet sunumu normal işleyişiyle tam kapasite devam edecektir. Acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yataklı tedavi hizmetleri ve acil müdahale gerektiren tüm sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. Ayrıca şehir içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ihtimali de dikkate alınarak MHRS planlamasında gerekli düzenlemeler yapılmış, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanmıştır. NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda alınan tedbirler olağan ve uluslararası standartlara uygun uygulamalardır. Yapılan tüm planlamalar, ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesini ortaya koyarken, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya devam etmesini sağlamayı hedeflemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş dezenformasyon içeriklerine itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Sağlık, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara'da Sağlık Hizmetleri NATO Zirvesi Süresince Devam Edecek - Son Dakika

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