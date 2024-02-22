Sağlık

Anne adayları, gebe okulunda doğuma hazırlanıyor

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Melike Savaş:

"Gebe korkmadığı zaman süreç hem daha hızlı ilerliyor hem de daha uyumlu oluyor"

Ebe Deniz Kozan:

"Herhangi bir probleme karşı ne yapmaları gerektiğini öğreniyorlar"

Anne adayı Zeynep Soydan Kuytu:

"2 günde hayatımda su tüketimime kadar çok şey değişti"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bulunan gebe okulunda hamilelik döneminde yaşayabileceği olumsuzluklara karşı eğitim alan anne adayı Zeynep Soydan Kuytu, "2 günde hayatımda su tüketime kadar çok şey değişti" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde anne ve baba adaylarına, gebelik sürecinde, doğumda ve sonrasında yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı eğitimler veriliyor. Gebe okulunda eğitim alan anne ve baba adayları, doğuma kadar olan süreçte ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi oluyor. Karşılaşılabilecek riskli durumlar, beslenme, diyet, gebelikte yapılabilecek egzersizler, doğum korkuları, doğumda ağrılarıyla baş etme yöntemleri gibi eğitimlerle daha bilinçli bir gebelik dönemi geçiren anneler, yüksek özgüvenle doğuma hazırlanıyor.

"Gebe korkmadığı zaman süreç hem daha hızlı ilerliyor hem de daha uyumlu oluyor"

Gebe okulunda anne adaylarının aldıkları eğitimle birlikte daha uyumlu bir doğum süreci geçirdiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Melike Savaş, "Burada anne adaylarımız, gebelik durumunda yaşayacakları belirtiler, fizyolojik değişiklikler, başlarına gelecek yaşayacakları rutin olması gerekenler ve de olmaması gerekenler konusunda bilgilendiriyorlar. Doğum korkusunu yenmek adına da burada eğitimler veriliyor. Doğum korkusuyla nasıl baş edilir, doğum nasıl bir şeydir, ne yapılması gerekir, nasıl davranılması gerekir gibi konular anlatılıyor. Doğum sürecinde de pozisyonlar ve birtakım egzersizler yapılıyor. Gebe korkmadığı zaman inanın ki süreç hem daha hızlı ilerliyor hem de daha uyumlu oluyor. Gebe daha uyumlu bir süreç geçiriyor, doğum süreci geçiriyor, daha kolay doğurduğunu düşünüyorum ben. Eğitime gelen gebelerimiz bilinçli oldukları için korkmaması gerektiğini öğreniyor. Ağrının nasıl olabileceğini bildiği için daha az korkuyor ve daha az panik yaşıyor. Daha sabırlı olmayı öğreniyor yani bu bir uzun bir süreç. Doğum süreci böyle hemen olan bir şey olmadığı için neler yaşayacağını burada öğrenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir probleme karşı ne yapmaları gerektiğini öğreniyorlar"

Anne ve baba adaylarının gebe okulunda birbirinden farklı birçok konuda eğitim alarak bilinçlendirildiğini belirten ebe Deniz Kozan, "Eğitimlerimize gebeliğin oluşma süresinden başlıyoruz. Gebelikte oluşabilecek riskli durumlar, beslenme, diyet, gebelikte yapılabilecek egzersizler, doğum korkuları, doğumda ağrılarıyla baş etme yöntemleri, neler yapabilecekleri hakkında bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda baba adaylarımıza da eğitimler veriyoruz ve baba adaylarımıza da doğumda eşlerini nasıl yardımcı olabileceklerini anlatıyoruz. Doğumdan sonra bebekleriyle nasıl iletişim kurabileceklerini, bebeklerine nasıl davranmaları gerektiğini, doğum sonunda annelerine nasıl davranmaları ve bakmaları gerektiğini anlatıyoruz. Gebe okullarımızla annelerimiz doğuma kadar sağlıklı bir gebelik geçiriyorlar. Herhangi bir problem oluştuğunda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve doğuma bilinçli bir şekilde giriyorlar" dedi.

"Gebe okuluna gelen anne adaylarımızda doğum korkusu kalmıyor"

Hamilelik döneminde anne adaylarının hemen hemen tamamında oluşan doğum korkusunun da önüne geçildiğini belirten Deniz Kozan, "Anne adaylarımızın beslenme konusunda gerçekten eksiklikleri çok fazla oluyor, ama geldiklerinde 20 haftadan sonra zaten beslenme konusunda tamamen beslenme alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Bu da zaten lohusalık dönemine bir zemin hazırlamış oluyor. Anne adaylarımızda doğum korkusu çok fazla oluyor çünkü doğumu farklı bir algı içerisinde düşünüyorlar, ama gebe okuluna gelen anne adaylarımızda doğum korkusu kalmıyor. Doğum konusunda cesaretleniyorlar. Doğum konusunda ne yapacaklarını biliyorlar. Nasıl durduracaklarını biliyorlar. Krampları esnasında doğum dalgaları esnasında ne yapacaklarını, nasıl kontrol edebileceklerini öğreniyorlar. Doğumdan sonraki süreçte lohusalık döneminde neler yaşayabileceklerini, bebek bakımını, emzirmeyi öğreniyorlar. Eğer emzirmede herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında ne yapabileceklerini zaten biliyorlar. Eğer çözemedikleri bir sıkıntı olduğunda da zaten hastanemizde relaktasyon kliniği var. Sonrasında tekrar bizimle iletişime geçiyorlar" diye konuştu.

"2 günde hayatımda su tüketime kadar çok şey değişti"

Gebe okulunda birçok konuda aldıkları bilgi ile daha özgüvenli şekilde doğuma hazırlandıklarını belirten anne adayı Zeynep Soydan Kuytu ise şu ifadeleri kullandı:

"Gebe okuluna gelmeden önce aslında çok daha bilinçsizmişim. Sürekli yazılar okuyorduk ama burada çok daha farklı. Daha ayrıntılı bilgiler öğrendik. Özellikle beslenme konusunda daha ikinci dersimizdeyiz ama ben çok daha donanımlı hissediyorum kendimi. İkinci ders olmasına rağmen 2 günde hayatımda su tüketime kadar çok şey değişti. Çok daha bilinçlendik. Doğum konusunda her kadında olduğu gibi benim de tereddütlerim ve korkularım var. Ama burada aldığımız eğitimde en azından neyle karşılaşacağımızı ve hangi problemlerde, nasıl çözümle yaklaşacağımızı, nasıl davranacağımızı öğrenmiş oluyoruz. Emzirme konusundan tutun da şu an gebelik sürecinde yapabileceğimiz egzersizler aynı zamanda sağlıklı beslenme, bebeğimiz için en iyi eğitim ve bakım düzeyi nasıl olur bunlar hakkında detaylı bilgiler öğreniyoruz."