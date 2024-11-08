Anne Kız Meme Kanserini Yendi - Son Dakika
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Sağlık

Anne Kız Meme Kanserini Yendi

Anne Kız Meme Kanserini Yendi

Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi sayesinde erken teşhisle, bir anne ve kızı meme kanserini atlattı.

08.11.2024 11:51
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında erken teşhis bilinci kazanan anne ile kızı, meme kanserini yenerek sağlıklarına kavuştu.

Mesleğini 28 yıldır sürdüren ebe Zeynep Avsan (46), görevli olduğu Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) annesi Emetullah Avsan (66) ile kanser farkındalığı konusunda eğitimler aldı.

Öğrendiği kendi kendine muayene yöntemini 9 ay önce evinde uygulayan anne Avsan, koltuk altında şişlik olduğunu fark etti.

Kızına durumu anlattıktan sonra KETEM'de mamografi taraması yapılan anne Avsan'a, hastanedeki tahlil ve tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi konularak tedavisine başlandı.

Önlem amacıyla mamografi çektiren Zeynep Avsan da meme kanserine yakalandığı belirlenince aynı sürece dahil oldu.

Anne ile kızı, yaklaşık 9 aylık kemoterapi, meme kanseri ameliyatı ve radyoterapi tedavisi süreçlerinin ardından iyileşti.

"Aldığım eğitimin çok faydasını gördüm"

Annesinden 10 gün sonra ameliyat edilen Zeynep Avsan, gazetecilere, kontroller sırasında kanser olduğunu öğrendiğinde, annesi de hasta olduğu için onunla paylaşmadığını söyledi.

Ameliyatından 15 gün önce annesine durumu açıklamak zorunda kaldığını belirten Avsan, "O çok metanetli davrandı. Ameliyat sonrası benimle ilgilenmek için ayağa kalktı. Bu zorlukları beraber aştık. Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin varlığını bilmeseydik ne annem koltuk altındaki şişliği fark edip kanser olduğunu öğrenecekti ne de ben böyle bir tarama ihtiyacı duyacaktım." dedi.

Avsan, Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'a projeye öncülük ettikleri için teşekkür etti.

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Avsan, "Kanserde bir gün dahi hayatınızda çok şey değiştiriyor. Erken teşhis her zaman hayat kurtarıyor. Emin olun günde bir saat gelip, şu kurumda almış olduğunuz hizmet hayatınızda çok şey değiştirir. Mamografi çekimi, HPV taraması, bağırsaklardaki gizli kan tahlilleri için sürekli bir geri dönüş yaşadık. Bu da kadınlarımızın farkındalığını artırdı." diye konuştu.

Emetullah Avsan da kanser tanısı konulduğunda moralini yüksek tutmaya çalıştığını anlattı.

Kemoterapinin etkisiyle saçının döküldüğünü, günlerce yemek yiyemediğini, buna rağmen kızına moral verdiğini dile getiren Avsan, şunları kaydetti:

"Ameliyatım çok başarılı geçti. Sonrasında kızıma bakabilmek için iyileşmek zorunda olduğumu hissettim. Yemeklerini hazırladım, yeri geldi ona yemeğini yedirdim. Kendime ve kızıma iyi bakmak için direndim. Aldığım eğitimin çok faydasını gördüm. Vali Bey ve eşine bu projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum. Kadınlar, sağlık kontrollerini ihmal etmesinler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Anne Kız Meme Kanserini Yendi - Son Dakika

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