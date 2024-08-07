Anne Sütü Bebeklerin Sağlığı İçin Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Anne Sütü Bebeklerin Sağlığı İçin Önemli

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi için en ideal beslenme yöntemi olduğunu vurguladı. Anne sütüyle beslenen bebeklerin ileride çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığının düştüğünü belirten Ulualan, Dünya Sağlık Örgütü'nün emzirmenin doğumdan hemen sonra başlamasını ve 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önerdiğini söyledi.

07.08.2024 14:26
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ulualan, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi için en ideal beslenme yöntemi olduğunu belirtti.

Anne sütüyle beslenen bebeklerin ek besinlere ya da suya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Ulualan, şunları bildirdi:

"Emzirmeye ne kadar erken başlanırsa süt yapımı artmakta ve toplam emzirme süresi daha uzun olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmesi gerekmektedir. Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır."

Ulualan, anne sütüyle beslenen bebeklerin ileride diyabet, kalp ve damar, obezite, astım ve kanser gibi hastalıklara yakalanma olasılığının düştüğünü hatırlattı.

Anne sütünün pratik bir besin olduğunu kaydeden Ulualan, " Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmesini, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini ve 6'ncı aydan sonra uygun beslenmeyle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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