Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu

Antalya'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi. Mahalle halkı panik yaşayarak kendisini dışarı attı. Yangın büyümeden söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı.

01.03.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilenirken, mahalle halkı panik yaşayarak kendisini dışarı attı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Şamiye Sönmez'in ailesi ile beraber yaşadığı daireden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen Şamiye Sönmez ve kızı Elif Sönmez sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından normale döndü.

Evde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı.

Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu
Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Acil Durum, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı
    19:45 Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı

    Adana'da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

  • Sinop'un Durağan ilçesinde organ bağışı farkındalık eğitimi verildi
    19:23 Sinop'un Durağan ilçesinde organ bağışı farkındalık eğitimi verildi

    Sinop'un Durağan ilçesinde kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi. Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Fahri Altaş, Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5. sırada olduğunu belirtti. İlçe müftüsü Ali Mustafa Yıldırım ise katılımcılara organ naklinin dini yönüyle ilgili bilgiler verdi.

  • Balıkesir'de çift başlı doğan kuzu hayatını kaybetti
    19:14 Balıkesir'de çift başlı doğan kuzu hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir üreticiye ait koyunun doğum zamanında zorlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Kuzunun sezaryenle alınmasına karar veren veteriner hekim, operasyon sırasında hayvanın çift başlı olduğunu gördü. Ancak çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaklaşık 5 saat sonra hayatını kaybetti.

  • Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Silahlı Saldırı Sonrası Hasta Ziyaretleri Durdu
    19:12 Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Silahlı Saldırı Sonrası Hasta Ziyaretleri Durdu

    Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantini önünde bugün meydana gelen silahlı saldırı sonrası, hastane yönetimi aldığı hasta ziyaretlerini bir süreliğine durdurdu. Saldırı sonucunda 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Güvenlik sebebiyle hastaneye ziyaretler yasaklandı.

  • Ünye'ye Kan Bağış Merkezi Kurulacak
    18:18 Ünye'ye Kan Bağış Merkezi Kurulacak

    Türk Kızılayı Ünye Şubesi, Ünye ilçesine yeni bir kan bağış merkezi kurulacağını duyurdu. Başkan Halit Özdemir, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verirken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Kızılay'a verdikleri destekleri dile getirdi.

  • Galler Prensesi Kate Middleton Ameliyat Oldu
    18:17 Galler Prensesi Kate Middleton Ameliyat Oldu

    Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılan Middleton, Paskalya'dan sonra kraliyet etkinliklerine geri dönecektir.

  • Adana'da Ramazan öncesi kasaplar çarşısında hijyen denetimi yapıldı
    17:52 Adana'da Ramazan öncesi kasaplar çarşısında hijyen denetimi yapıldı

    Adana'da zabıta ekipleri tarafından Ramazan öncesi kasaplar çarşısında yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

  • Amasya'da Bağımlılıktan Kurtulma Projesi: Bağımsızlık Türkünü Söyle
    17:48 Amasya'da Bağımlılıktan Kurtulma Projesi: Bağımsızlık Türkünü Söyle

    Amasya'da 700 yıl önce psikiyatri hastalarının terapilerinde kullanılan müzik ve su sesi yöntemi 'Bağımsızlık Türkünü Söyle Projesi'ne ilham oldu. Geçmişinde uyuşturucu madde kullanımı olan yükümlülerin su sesi ve müzikle terapi yöntemiyle bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak yenilenmeleri ile bağımlılıktan kurtulmalarına katkı sağlanması için proje hazırlandı. Projeyi Amasya Valiliği, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Amasya Üniversitesi hayata geçirecek.

  • Kayseri'de Pediatri ve Çocuk Nörolojisi Kongreleri Düzenlendi
    17:31 Kayseri'de Pediatri ve Çocuk Nörolojisi Kongreleri Düzenlendi

    Kayseri'de düzenlenen '10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi' ve '2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi'nde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen programda, üniversitelerin sağladığı bilimsel katkılar ve yeni gelişmeler tartışıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin yapay zeka alanındaki çalışmalarının da önemine vurgu yaparak, kongrenin gönül coğrafyasının etkileşimini artırdığını belirtti.

  • Şanlıurfa'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
    17:29 Şanlıurfa'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve dumandan etkilenen kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

  • 7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 'Ne Sigaraya Ne de İsrail'e Bağımlı Değiliz' yürüyüşü düzenlendi
    17:27 7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 'Ne Sigaraya Ne de İsrail'e Bağımlı Değiliz' yürüyüşü düzenlendi

    7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ne Sigaraya Ne de İsrail'e Bağımlı Değiliz' yürüyüşüne Üniversite Rektör Yardımcısı, Kırşehir Yeşilay Şube Başkanı, Genel Sekreter, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonrasında Genç Yeşilay Başkanı, dünyanın birçok yerinde insanların açlık ve ölüme mahkum edildiğini vurguladı.


18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 20:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement