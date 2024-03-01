Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu
ANTALYA - Antalya'da 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilenirken, mahalle halkı panik yaşayarak kendisini dışarı attı. Yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Şamiye Sönmez'in ailesi ile beraber yaşadığı daireden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen Şamiye Sönmez ve kızı Elif Sönmez sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından normale döndü.
Evde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı.
Son Dakika › Sağlık › Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu - Son Dakika
Adana'da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.
Sinop'un Durağan ilçesinde kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi. Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Fahri Altaş, Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5. sırada olduğunu belirtti. İlçe müftüsü Ali Mustafa Yıldırım ise katılımcılara organ naklinin dini yönüyle ilgili bilgiler verdi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir üreticiye ait koyunun doğum zamanında zorlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Kuzunun sezaryenle alınmasına karar veren veteriner hekim, operasyon sırasında hayvanın çift başlı olduğunu gördü. Ancak çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaklaşık 5 saat sonra hayatını kaybetti.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantini önünde bugün meydana gelen silahlı saldırı sonrası, hastane yönetimi aldığı hasta ziyaretlerini bir süreliğine durdurdu. Saldırı sonucunda 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Güvenlik sebebiyle hastaneye ziyaretler yasaklandı.
Türk Kızılayı Ünye Şubesi, Ünye ilçesine yeni bir kan bağış merkezi kurulacağını duyurdu. Başkan Halit Özdemir, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verirken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Kızılay'a verdikleri destekleri dile getirdi.
Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılan Middleton, Paskalya'dan sonra kraliyet etkinliklerine geri dönecektir.
Adana'da zabıta ekipleri tarafından Ramazan öncesi kasaplar çarşısında yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.
Amasya'da 700 yıl önce psikiyatri hastalarının terapilerinde kullanılan müzik ve su sesi yöntemi 'Bağımsızlık Türkünü Söyle Projesi'ne ilham oldu. Geçmişinde uyuşturucu madde kullanımı olan yükümlülerin su sesi ve müzikle terapi yöntemiyle bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak yenilenmeleri ile bağımlılıktan kurtulmalarına katkı sağlanması için proje hazırlandı. Projeyi Amasya Valiliği, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Amasya Üniversitesi hayata geçirecek.
Kayseri'de düzenlenen '10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi' ve '2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi'nde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen programda, üniversitelerin sağladığı bilimsel katkılar ve yeni gelişmeler tartışıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin yapay zeka alanındaki çalışmalarının da önemine vurgu yaparak, kongrenin gönül coğrafyasının etkileşimini artırdığını belirtti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve dumandan etkilenen kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ne Sigaraya Ne de İsrail'e Bağımlı Değiliz' yürüyüşüne Üniversite Rektör Yardımcısı, Kırşehir Yeşilay Şube Başkanı, Genel Sekreter, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonrasında Genç Yeşilay Başkanı, dünyanın birçok yerinde insanların açlık ve ölüme mahkum edildiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?