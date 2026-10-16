Antalya'da 14. Göğüs Cerrahisi Kongresi 700'ün üzerinde cerrahı ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 14. Göğüs Cerrahisi Kongresi 700'ün üzerinde cerrahı ağırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 14. Göğüs Cerrahisi Kongresi 700\'ün üzerinde cerrahı ağırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen 14'üncü Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 10 ülkeden bilim insanları ve 700'ün üzerinde cerrahın katılımıyla başladı. Kongrede akciğer kanseri tedavisi, yeni ilaçlar ve robotik cerrahi gibi gelişmeler ele alınıyor.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla Antalya'da başladı.

Aksu ilçesindeki Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlenen kongrede, göğüs cerrahisi alanındaki yenilikler, akciğer kanserinin tedavisi, yeni ilaçlar ve cerrahi teknikler ele alınıyor.

Kongrede ayrıca yurt içinden ve dışından firmalar, geliştirdikleri cihaz ve ürünleri tanıtıyor.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu, AA muhabirine, 28 yıllık geçmişe sahip derneğin 14'üncü ulusal kongresini uluslararası katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneğin 1350'den fazla üyesi bulunduğunu belirten Eroğlu, kongreye 700'ün üzerinde cerrahın katıldığını bildirdi.

Kongrenin bilimsel açıdan verimli geçtiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle akciğer kanseri, yeni tedavi yöntemleri, minimal invaziv teknikler, kapalı yöntemler ve robotik cerrahiler ele alınıyor. Dünyadaki gelişmeler bu kongrede konuşuluyor, tartışılıyor ve genç nesillere aktarılıyor."

Göğüs cerrahisindeki gelişmeler paylaşılacak

Kongre Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam da göğüs cerrahisi alanındaki gelişmelerin kongrede paylaşılacağını belirtti.

Robotik ve minimal invaziv cerrahi başta olmak üzere güncel cerrahi tekniklerin ele alınacağını anlatan Akçam, deneyimli cerrahların bilgi ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşacağını kaydetti.

Kongrenin özellikle asistan hekimler için önemli bir eğitim fırsatı sunduğuna dikkati çeken Akçam, Türkiye'de 48 göğüs cerrahisi ana bilim dalı bulunduğunu ve bu birimlerde sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA
AntalyaSağlıkBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Sel felaketinin ardından İstanbul’un barajlarında tablo değişti 2 günde 10 puan Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:59:10. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 14. Göğüs Cerrahisi Kongresi 700'ün üzerinde cerrahı ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei