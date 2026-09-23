Antalya'da aort damarı yırtılan 38 yaşındaki çiftçi 6 saatlik ameliyatla iyileşti - Son Dakika
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Antalya'da aort damarı yırtılan 38 yaşındaki çiftçi 6 saatlik ameliyatla iyileşti

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Antalya\'da aort damarı yırtılan 38 yaşındaki çiftçi 6 saatlik ameliyatla iyileşti
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Antalya'da aort damarı yırtılan 38 yaşındaki çiftçi, Antalya Şehir Hastanesi'nde Prof. Dr. Nevzat Erdil ve ekibinin yaklaşık 6 saat süren ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Hastanın kalp kapağı ve aort damarı değiştirildi; doktor, yakında taburcu edileceğini belirtti.

Antalya'da aort damarı yırtıldığı belirlenen 38 yaşındaki Ali Altıntepe, şehir hastanesinde zamanla yarışan ekibin yaklaşık 6 saat süren operasyonu sonucu sağlığına kavuştu.

Çiftçilikle uğraşan Altıntepe, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel sağlık kuruluşunda safra kesesi rahatsızlığı gerekçesiyle 3 gün yattı.

Ağrılarının giderek şiddetlenmesi üzerine bu sefer Antalya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne giden Altıntepe'nin yapılan tetkik ve tahlil sonuçlarında aort damarında yırtılma olduğu tespit edildi.

Ölüm riskinin yüksek olması nedeniyle kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Nevzat Erdil ve beraberindeki ekip tarafından acil ameliyata alınan hasta, yaklaşık 6 saat süren operasyonla hayata tutundu.

Ağrının safra kesesinden kaynaklandığı sanıldı

Ali Altıntepe, AA muhabirine, daha önce göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurduğunu ve safra kesesi rahatsızlığı şüphesiyle hastanede yatmak zorunda kaldığını söyledi.

Ağrıları geçmediği için birçok hastane ve sağlık merkezini gezmek zorunda kaldığını belirten Altıntepe, "Ağrı sol göğüsten girdi, bıçak girmiş gibi oldu, oradan aşağıya indi ve aşağıdan yukarıya beyne kadar çıktı. Safra kesesinde küçük çamurumsu bir şey vardı, hep ona odaklandılar. 'Safra kesesi değil, bir yukarıya bakalım' dedim ve 4-5 gün oyalandık." dedi.

Altıntepe, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu, yapılan kontrolün ardından Prof. Dr. Erdil'in gece saatlerinde evinden geldiğini ve hemen ameliyata alındığını kaydetti???????.

Doktorunun "Ameliyattan sonra sabah oturup konuşacağız" şeklinde ifadeler kullandığını anlatan Altıntepe, "Ben de sabah oturup konuşacaksak ne yaparsan yap hocam dedim. O şekilde ameliyata girdik, şimdi çok iyiyim doktorlarım sayesinde." diye konuştu.

"Damar genişlemesi ve kalp kapağı rahatsızlığı da vardı"

Prof. Dr. Erdil ise aort yırtılmasının acil bir durum olduğu için hastayı yürüyerek de gelse, koma durumunda da gelse hemen acil ameliyata almak gerektiğini belirtti.

Hastaya daha önce başka tanılar konulduğunu dile getiren Erdil, şöyle konuştu:

"Hasta gece vakti gelmişti, hemen teşhisi koyup yoğun bakıma yatırdık. Hazırlığı yaptıktan sonra yaklaşık 1 saat içinde ameliyathaneye aldık. Hastamızı ameliyata aldığımızda yırtık vardı ama altta yatan bir damar genişlemesi ve kalp kapağı rahatsızlığı da bulunuyordu. Ama şanslıydı deneyimli, donanımlı bir hastaneye gelmiş. Gereğini yaparak hastamızın hem kalp kapakçığını hem de aort damarını yani şah damarını değiştirerek başarılı şekilde tedavi ettik. Ameliyat 6 saat kadar sürdü. Hastamız şu an iyi, yakında taburcu etmeyi planlıyoruz."

Erdil, aort damarındaki yırtılmaya beyin damarlarına ulaşmadan müdahale ettikleri için hastanın şanslı olduğunu, ilaçlarını düzenli kullandığı takdirde uzun yıllar bir problem olmadan yaşayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da aort damarı yırtılan 38 yaşındaki çiftçi 6 saatlik ameliyatla iyileşti - Son Dakika
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