Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kadının organları 3 kişiye nakledilecek.
Beyin damarı tıkanıklığı tanısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde takibi yapılan 60 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşince organları yakınları tarafından bağışlandı.
Operasyonla alınan karaciğer ve 2 böbreğin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Medicalpark Antalya Hastanesindeki 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.
Son Dakika › Sağlık › Antalya'da Organ Bağışı: 3 Kişiye Nakledilecek - Son Dakika
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