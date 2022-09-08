Uzmanından DMD hastalarının tedavisinde "multidisipliner yaklaşım" önerisi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Aylin Yaman, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemli olduğunu bildirdi.

Yaman, 7 Eylül Dünya DMD Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, DMD'nin erkek çocuklarda görülen genetik bir kas hastalığı olduğunu belirtti.

Hastalığın her 3 bin 500 ila 5 bin erkek çocuk doğumunda bir görüldüğünü anlatan Yaman, "DMD hastalarının üçte ikisinde aile öyküsü varken, yaklaşık üçte birinde ise aile öyküsü bulunmayabilir. Hastalık 2 ila 3 yaşlarında ortaya çıkan, ilerleyici kas güçsüzlüğü ile ayırt edilebilir. Güçsüzlük bacaklardan başlar ve kollara ilerler. Kol ve bacakların üst kısımları daha belirgin şekilde etkilenir." diye konuştu.

Hastalık nedeniyle yürüyüş bozukluklarının giderek arttığını vurgulayan Yaman, hastaların 12 ila 13 yaşlarında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini ifade etti.

Zamanla hastaların kalp ve solunum kaslarında da belirgin etkilerin görüldüğünü belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Hastaların multidisipliner bir ekiple yakın takibi çok önemlidir. Bazı ilaç tedavileri ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Uygun fizik tedavi uygulamaları, kalp ve solunum açısından yakın takip, hastalık yavaşlatıcı ilaç tedavileri, kontraktür, skolyoz ve enfeksiyon gelişimi gibi komplikasyonların önlenmesi, beslenmenin düzenlenmesi tedavi yaklaşımının önemli parçalarıdır."

DMD hastalığının tedavisine yönelik birçok çalışma yürütüldüğüne de işaret eden Yaman, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi'nin de bu kapsamda 255 DMD'li hasta takibiyle aktif olarak çalışan merkezlerden biri olduğunu bildirdi.