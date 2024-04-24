Ardahan'da Nöromonitör ve nöronavigasyon yöntemleriyle beyin ameliyatı yapıldı

Sağlık

Ardahan'da ilk defa Nöromonitör ve nöronavigasyon yöntemleri kullanılarak ameliyat yapıldı

ARDAHAN - Ardahan devlet hastanesinde ilk defa Nöromonitör ve nöronavigasyon yöntemleri kullanılarak yapılan beyin ameliyatı başarıyla yapıldı.

Ardahan İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, ilk defa beyin tümörü ameliyatı yapıldığını belirterek, "Ardahan Devlet Hastanesi'nde bu ameliyatı gerçekleştiren başta beyin cerrahı Op. Dr. Özgür Orhan başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Amacımız Ardahan'daki hastalarımızı çevre illere göndermeden burada tedavi etmek. Hastanemizde ilk beyin ameliyatı yapılan hastamızın sağlık durumu iyi" dedi.

Askeroğlu, "Iğdırlı Gülten Çakmaz isimli kadın hastamız beyninde oluşan kaşıntı nedeniyle memleketi Iğdır'dan Erzurum'a sevk ediliyor. Erzurum'da tedavi gören vatandaşımız daha sonra Ardahan Üniversitesinde öğrenim gören kızının yanına geliyor. Burada rahatsızlanan Gülten Çakmaz, hastanemize başvuruyor. Beyin Cerrahi servisinde tedavi altına alınan Çakmaz'ın beyninde hayati risk oluşturan kitle olduğu hocamız tarafından tespit edildi. Hastamıza acil operasyon kararı alınarak, ailesinin onayıyla Beyin Cerrahi hekimimiz Özgür Orhan ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon sonucunda hayati risk oluşturan kitle alınarak hastamız sağlığına kavuşturuldu. Teyzemiz gibi birkaç hastamız daha hastanemizde yapılan başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuşturuldu. Hastalarımız bundan sonraki tedavi süreçlerini almak için Onkoloji tedavileri için sevk edildi. Bu hastalarımızın çoğunluğu 3. Basamak sağlık merkezlerinin riskli bulup operasyon yapmayı istemedikleri hastalarımızdı. Ancak bu hastalarımız devlet hastanemizde sağlık personellerimizin kaliteli eliyle başarılı bir şekilde ameliyatlarını oldu. Ardahan Devlet Hastanesi tam teşekküllü 2. Basamak sağlık tesisi olarak başarılı ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Ardahanlı hemşerilerimiz bizim sağlık sistemimize ve sağlık personellerimize güvensinler. ve karşılıklı hoş görü içinde Ardahan'da sunduğumuz sağlık hizmetlerine daha ileriye taşıma temel amacımızdır" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahı Op. Dr. Özgür Orhan ise yapılan operasyon sonucu hastanın sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Hastamız 52 yaşındaki Gülen Çakmak. Ardahan Devlet Hastanesi acil servisine beyninde kaşıntı şikayetiyle gelmiş. Buradaki hekimlerimizin dikkatli yaklaşımıyla çekilen tomografi ve MR'larda hastanın beyninde tümör tanısı konuldu. Tümör iyi huylu olmasına rağmen bulunduğu bölge itibariyle çıkartılması gereken, ileride hayati tehlike oluşturabilecek bir tümördü. Hastamızı son teknolojiyi kullanarak ameliyata girdiği gibi çıkartarak hatta şikayetlerinde de gerileme sağlayarak servisimize aldık. Son patolojisi beklediğimiz gibi iyi huylu olarak geldi. Dikişlerini aldık herhangi bir sorunu yok yakında taburcu edeceğiz. Ek raporu çıkacak orda da iyi huylu olduğu teyit edilirse ek bir tedavi almasına gerek kalmadan hayatının geri kalan kısmını sağlıklı bir şekilde sürdürecek. Coğrafi şartlardan yada sosyal şartlarından dolayı bu tarz ameliyatların Ardahan'da yapılamadığı algısını kırmak adına sadece bir örnektir. 5-6 hastamız daha var, son iki aylık süreçte hepsinin ameliyatını başarılı bir şekilde yapıp ihtiyaçları olan ek tedavileri almaları için diğer merkezlere yönlendirdik" dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Gülten Çakmaz, "Kafamda sürekli kaşıntı oluyordu, yorgunluk vardı, yürümekte zorluk çekiyordum. Rahatsızlığım nedeniyle başka illere gittim tümör teşhisi konuldu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ancak risk taşıdığı için ameliyat olamadım. Kızım Ardahan'da okuyor onun yanına gelmiştim. Burada da rahatsızlanınca Ardahan Devlet Hastanesine başvurdum. Sağlığıma kavuşturan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum, benim hayatımı kurtardılar, Allah onlardan razı olsun" dedi.