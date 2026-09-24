Ardahan'da okul kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika
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Ardahan'da okul kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği denetimi sıklaştırıldı

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Ardahan\'da okul kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği denetimi sıklaştırıldı
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Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılıyla okul kantin ve yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde son tüketim tarihi, saklama şartları ve hijyen incelenirken, rutin kontrollerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Ardahan'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için okulların kantin ve yemekhanelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinleri ve yemekhanelerde hijyen-gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştırdı. Kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama şartları ile hijyen kuralları tek tek incelendi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmesi amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerin süreceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimi bizim için önceliklidir. Eğitim öğretim yılı boyunca rutin denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamaktır" denildi.

Kaynak: İHA
ArdahanEğitimSağlıkTarımSon Dakika

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