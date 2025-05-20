Aromakoloji: Kokuların Gücü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aromakoloji: Kokuların Gücü

Aromakoloji: Kokuların Gücü

Kokuların insan üzerindeki etkileri, aromakolojinin hayatın her alanındaki önemi anlatıldı.

20.05.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARFÜM tasarımcısı ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Koku ilminin bir dalı olan 'aromakoloji', kokuların insan davranışı üzerindeki etkisinin, duygular ve hisler arasındaki ilişkilerin incelendiği bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanda fizyolojik ve psikolojik tepkiler uyandıran kokular mutluluk, coşku, neşe, rahatlama, şehvet gibi duyguları harekete geçirmenin yanı sıra iştah artırabilir, güzen hissi uyandırabilir. Bu nedenle aromakoloji çok sayıda sektör tarafından müşteri çekmek için kullanılıyor. Koku hayatın her alanında olduğundan aromakoloji de hayatın her alanına temas ediyor" dedi.

Ergül, "Hayatımızın her alanında yer alan kokular, insanlarda fizyolojik ve psikolojik tepkiler uyandırabiliyor. Diğer duyuların aksine beyindeki talamus bölgesine uğramadan doğrudan beyin korteksine giden koku duyusu, insanın hayatın her alanıyla ilişki kurmasını sağlıyor. Eski çağlardan beri koku duyusu insanı doğada tehlikeli olabilecek unsurlardan korunması için kullanılırken, insanın koku ile olan ilişkisi anne karnına düşmesiyle başlıyor. Bebeğin anne ile koku vasıtasıyla kurduğu ilişki sevgi bağını güçlendirirken, insan bedeninde farklı duygularla bağlantılı kokular üretiliyor" diye konuştu.

'AROMAKOLOJİ HAYATIN HER ALANINDA'

Ergül, "Aromakolojinin insanlar üzerinde uyandırdığı fizyolojik ve psikolojik tepkiler inceleniyor. Aromakoloji günlük hayatta kokulardan en verimli şekilde yararlanmamızı sağlıyor. Aromakolojiden edindiğimiz bilgilere göre ıtır, lavanta ya da bergamot gibi rahatlatıcı kokular oturma odalarında tercih edilirken, papatya ve rezene gibi sakinleştirici kokular yatak odaları için uygun olabiliyor. Hayatın her alanına temas eden kokuların önemi gittikçe daha da iyi anlaşılıyor ve bu nedenle çok sayıda sektör aromakolojideki bilgileri kullanarak müşteri çekiyor" ifadelerini kullandı.

REYONLARA GÖRE BİLE FARKLI KOKULAR KULLANILMALI

"Bebek ürünlerinin satıldığı mağazalar pudramsı; kadınlara yönelik ürünlerin satıldığı mağazalar çiçeksi, meyvemsi ve sabunsu kokuları; erkeklere yönelik ürünlerin yer aldığı işletmeler ise daha taze ve baharatlı kokuları kullanması önerilir" diyen Ergül koku kullanımının satışlarda önemli farklara neden olduğunun altını çizdi. Ergül, "Bir mağazada, kadın iç çamaşırlarının satıldığı reyona uyan bir koku kullanılmış, çamaşır satışlarının arttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte o reyona çok yakın kadın iş kıyafetleri (tayyör gibi) reyonunda satışların azaldığı bulunmuştur. Mağaza içindeki farklı reyonlarda dahi değişik kokuların kullanılması gerekiyor. İşte bu noktada önemli olan, hoş kokuları kullanmanın yanı sıra mağaza içindeki farklı reyonlardaki ürünlerin imajlarına ve algılamalarına yardımcı olacak bir uygulama ile koku yaymak olmalıdır" dedi.

Her işletmenin kendine özgü bir kokusu olduğunu söyleyen Ergül, "Koku kullanımının en bilinen örnekleri süpermarketlerdeki fırın ve pasta reyonlarıdır. Fırından yeni çıkan ekmek kokusu alışveriş sepetlerinin dolmasında etkili olur. Her işletmenin kendine özgü kokusu vardır. Parfümeri parfüm, eczane antiseptik, ayakkabıcı deri, antikacı küf kokar. Çünkü bu kokular o işletme ile örtüşen, ortamda varlığı doğal karşılaşılan hatta müşteri tarafından aranılan kokulardır" diye konuştu.

Ergül, Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliğiyle eğitimleri yürütülen Koku Akademisi'nde Türkiye'de meslek haline gelen ve tüm dünya tarafından tanınan koku uzmanlığının tüm incelikleri dair eğitimler verdiklerini söyledi. Ergül, "Aromakoloji de bu eğitimler arasında yer alıyor. Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) ayrıca koku uzmanlığı mesleği için bazı dönemler sınavlar düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aromakoloji: Kokuların Gücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:41:56. #7.13#
SON DAKİKA: Aromakoloji: Kokuların Gücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.