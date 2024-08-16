Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti

Artvin\'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde dudağını arı sokan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

16.08.2024 16:19
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Artvin'de yemek yerken dudağından arının soktuğu 38 yaşındaki İsrafil Özçelik hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Ailesiyle beraber yemek yiyen İsrafil Özçelik'i dudağından arı soktu. Özçelik, kısa süre sonra fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oğuz Kuru: Allah Allah ilginç enteresan 1 0 Yanıtla

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