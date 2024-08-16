Artvin\'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti

Artvin'de yemek yerken dudağından arının soktuğu 38 yaşındaki İsrafil Özçelik hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Ailesiyle beraber yemek yiyen İsrafil Özçelik'i dudağından arı soktu. Özçelik, kısa süre sonra fenalaştı.
Ailesinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada kurtarılamadı.
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