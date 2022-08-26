Piknik tüpünün parlaması sonucu yaralanan yaşlı kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Piknik tüpünün parlaması sonucu yaralanan yaşlı kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor

26.08.2022 15:57
Piknik tüpünün parlaması sonucu yaralanan yaşlı kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor

Artvin'de piknik tüpünde meydana gelen parlamayı söndürmeye çalışırken elleri yanan 72 yaşındaki kadının Erzurum'da tedavisi devam ediyor.

Artvin'de piknik tüpünde meydana gelen parlamayı söndürmeye çalışırken elleri yanan 72 yaşındaki kadının Erzurum'da tedavisi devam ediyor.

Aydın'da yaşayan 2 çocuk annesi İpek Sakine Tekin (72), bir süre önce memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyüne gitti.

Mutfaktaki ocakta yemek piştiği sırada, burada bulunan ve üzerinde ocak aparatı bulunan boş piknik tüpünü, dolusuyla değiştirmek için uğraştı.

Bu sırada gaz kaçağı yaşanan tüpe, ocaktaki kıvılcımın sıçramasıyla parlama meydana geldi. Alev alan piknik tüpünü söndürmek isterken ellerinden dirseklerine kadar 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Tekin, yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

Tedavisi süren Tekin, AA muhabirine, piknik tüpünü değiştikten sonra bir parlama olduğunu anlatarak, "Mutfakta küçük boş tüpü dolusuyla değiştirmek istedim, o esnada ocakta ateş üzerinde yemek vardı. Küçük tüpü değiştirirken gaz kaçağı olmuş, birden tüp tutuştu. Ellerimle tüpteki ateşi söndürmek istedim ama ellerim yandı, pencereleri açamadık. Komşuların yardımıyla tüp dışarıda söndürüldü." dedi.

Yanan tüpü söndürmek isterken ellerinin yandığını bile fark edemediğini ifade eden Tekin, Erzurum Şehir Hastanesi yanık tedavi merkezindeki hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Erzurum, Artvin, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Piknik tüpünün parlaması sonucu yaralanan yaşlı kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor - Son Dakika

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