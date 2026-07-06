Asbest Tehlikesine Dikkat!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri, enkaz kaldırma ve bina yıkım çalışmalarında havaya karışabilecek asbest liflerinin ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

OMÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Varol Koç, asbestin geçmişte yüksek ısı dayanımı, korozyon direnci ve düşük maliyeti nedeniyle inşaat sektöründe yaygın kullanıldığını belirtti.

Asbestin borulardan çatı kaplamalarına, yalıtım malzemelerinden tavan sıvalarına kadar birçok alanda kullanıldığını aktaran Koç, "Asbest bina içinde sabit kaldığı sürece risk oluşturmaz ancak yıkım ve hasar sırasında liflerin havaya karışmasıyla tehlikeli hale gelir." ifadelerini kullandı.

Yıkım süreçlerinde alınması gereken önlemlere değinen Koç, asbest sökümünün yalnızca eğitimli ve lisanslı personel tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Malzeme ıslatılarak ve parçalanmadan sökülmeli, çalışma alanlarında düzenli lif ölçümü yapılmalıdır. Personelin P3 filtreli solunum ekipmanları kullanması da zorunludur. Denetimsiz yıkımlar ilerleyen yıllarda telafisi güç sağlık sorunlarına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun da asbest liflerinin gözle görülemeyecek kadar ince olduğunu, solunum yoluyla akciğerlerin derin noktalarına kadar ulaşabildiğini belirtti.

Asbest kaynaklı hastalıkların maruziyetten yıllar sonra ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Uzun, "Bu hastalıklar 10 ila 50 yıl sonra görülebiliyor. Asbest, akciğer zarı kanseri olarak bilinen mezotelyomaya ve akciğer dokusunun sertleşmesiyle seyreden asbestozise yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımının riski artırdığını belirten Uzun, "Asbest riski yalnızca mesleki değil, çevresel maruziyetle de halk sağlığını tehdit edebiliyor." uyarısında bulundu.

Uzmanlar, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarında gerekli önlemlerin alınması, asbest sökümünün denetimli yapılması ve çalışanların koruyucu ekipman kullanması gerektiğini bildirdi.