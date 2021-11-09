Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşan Çankırı'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika

Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşan Çankırı'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

ÇANKIRI - Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşılan Çankırı'da, 100 bin kişide görülen korona virüs vak'a sayıları bir haftada 308,69'dan 264,51'e düştü. Vak'a sayılarında yaşanan düşüşün kendilerini sevindirdiğini söyleyen vatandaşlar, ilde yaşayan herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Kısa süre önce aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına giren Çankırı'da, vak'a sayıları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Çankırı'da aşılama oranı yüzde 77,6 seviyesine ulaştı. Aşılama oranının arttığı kentte, vak'a sayılarında da düşüş yaşanıyor. 16-22 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişide görülen korona virüs vak'a sayıları 308,69 olarak açıklanırken, 23- 29 Ekim tarihleri arasında ise 100 bin kişide görülen vak'a sayısı 264,51'e düştü. Vak'a sayılarında yaşanan düşüşün kendilerini sevindirdiğini söyleyen Çankırı'da yaşayan vatandaşlar, kentteki herkesin tedbirlere daha çok uyması gerektiğini söyledi. İl merkezinde bazı vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymadığı görüldü.

"Eski korona virüs tedbirlerine göre, şu anki durum çok iyi"

Vatandaşların tedbirlere uyması ve aşı oranındaki artışla korona virüs vak'a sayılarının düştüğünü belirten Malik Muzaffarov isimli vatandaş, "İnsanların tedbirlere uyduğunu, maske taktığını görüyorum. Ben kendim de bu sosyal mesafe kurallarına, korona virüs tedbirlerine uyduğumu düşünüyorum. Aşı konusunda ise iki aşımı da oldum. Üçüncü doz aşımı bekliyorum. Üçüncü doz aşımı da gelirse, olacağım. Eski korona virüs tedbirlerine göre, şu anki durum çok iyi" dedi.

"Korona virüs vak'a sayılarının azalmış olması sevindirici bir haber"

Kentte tedbirlere uymayan vatandaşların olduğunu söyleyen Ali Eren İğde ise, "Ben tedbirlere uyuyorum. Ailemi, arkadaş çevremi de tedbirlere uymaları konusunda uyuyorum. Ancak, insanlarda aynı bilinci göremiyorum. Caddelerde, sokaklarda maskesiz dolaşan, sosyal mesafe kurallarına uymayan çok insan var. Bu okullarda, dershanelerde de geçerli. Ben iki doz aşımı oldum. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Çankırı'da korona virüs vak'a sayılarının azalmış olması sevindirici bir haber. Bu normale dönmemizi sağlar. Zaten normal denilen düzene herkes alışamamış durumda" diye konuştu.

"Tedbirlere pandeminin ilk zamanlarındaki gibi uyduğumuz söylenemez"

Tedbirler "Elimden geldiğince tedbirlere uymaya çalışıyorum. Ama tabi ki pandeminin ilk zamanlarındaki gibi uyduğumuz söylenemez. Ama herkes kadar ben de tedbirlere uymaya çalışıyorum. İki doz aşımı oldum. Herkes eskisi kadar tedbirlere uymuyor, çünkü sıkıldık. Pandeminin ilk zamanındaki gibi tedbirlere uyulduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.