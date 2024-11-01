Astım Hastaları İçin Doktor Kontrolü Uyarısı

Sağlık

Uzmanından 'astım hastalarına' uyarı

İç Hastalıkları Dr. Kaan Tur:

"Astım hastalarının sağlıklarını korumaları için düzenli doktor kontrolünde olması gerekir"

KIRŞEHİR - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Kaan Tur, astım hastalarının sağlıklarını korumaları için düzenli doktor kontrolünde olmaları gerektiğini söyledi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Kaan Tur; astım hastaları için önemli uyarılarda bulundu. Tur, "Astım, solunum yollarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Astım hastaları çeşitli tetikleyicilere maruz kaldıklarında solunum yollarında daralma ve şişme yaşarlar" dedi.

Bu tür durumların hastalarda göğüs sıkışmasına neden olabileceğini açıklayan Kaan Tur, "Astım rahatsızlığının kesin sebebi bilinmemekle birlikte genellikle çevresel etkenler hastalığın gelişiminde rol oynayabilir. Polenler, küf, hava kirliliği, soğuk hava egzersiz, sigara dumanı ve bazı ilaçlar astım ataklarını tetikleyebilir. Astım tedavisinin en önemli adımı tetikleyici unsurların belirlenerek ortadan kaldırılmasıdır. Düzenli ilaç kullanımı astım rahatsızlığını kontrol altına almada önemli derecede önem taşır. İlaçlar astım ataklarında solunum yollarını genişleterek hastanın nefes almasını kolaylaştırır. Hastaların doktorlarıyla yakın ilişki içerisinde olarak tedavi planlarına uymaları gerekir. Düzenli kontroller büyük önem taşırken hastalıkların gelişim süreçleri de takip altında olmalıdır" diye konuştu.