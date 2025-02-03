Atanamayan Sağlık Çalışanlarından YÖK ve Sağlık Bakanlığı'na Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Atanamayan Sağlık Çalışanlarından YÖK ve Sağlık Bakanlığı'na Çağrı

Atanamayan Sağlık Çalışanlarından YÖK ve Sağlık Bakanlığı\'na Çağrı

HEP-SEN, atanamayan sağlıkçılar ve üniversite hastanelerinde çalışan personelin tayin hakkı ile kreş ihtiyacına yönelik yaptığı basın açıklamasında, mevcut sorunlarının çözümü için YÖK ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Genel Başkan Yunus Şimşek, sağlık personelinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

03.02.2025 17:23  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEP-SEN, Sağlık Bakanlığı ve YÖK binası önünde atanamayan sağlıkçılar ve üniversite hastanelerinde çalışan personelin tayin hakkı, kreş ihtiyacına yönelik basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Yunus Şimşek'in yaptığı açıklamada "Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin tayin hakkı, kreş ihtiyacı ve yetersiz mevzuat, liyakatsiz yöneticilik ve bakanlık nezdindeki kronik sorunlar çözüm bekliyor" ifadelerine kullanıldı.

Şimşek, "Sorunlarımız arş-ı alaya yükseldi. Dayanacak güzümüz kalmadı. Bağlı olduğumuz en tepe olan YÖK'ün önünden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yıllardır YÖK'e bağlı çalışan personellerin sorunları çığ gibi büyüdü. Üniversite hastanelerinde görev yapan binlerce sağlık çalışanı oy kullanmış ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Temel 3 alanda faaliyet gösteren sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve araştırma hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu 3 üniversite hastanesi 50 yaş üzerinde kırık dökük binalarda ömrünü tamamlamış tıbbi cihazlar ile çağın çok gerisindedir. Fakat çağın çok ilerisinde hizmet beklenilmektedir. Bizler bu sistemde mutlu olan tek kişi görmedik. Bizler aşırı büyümeye maruz kalırken asgari şartlarda, yıkık dökük binalarda aile bütünlüğü bile sağlanamazken bizlerin sağlık hizmeti vermesi beklenmektedir. Bizler ne yapalım?" diye konuştu.

Şimşek, "Yıl 2002 bir vatandaşımız ortalama 3,1 kez sağlık kurumuna müracaat ediyor. 2023 yılının verilerine göre ise bir vatandaş 11,4 sağlık kurumuna müracaat ediyor. Arada neredeyse 3,5 kat fark bulunuyor. Artan başvurular karşısında ise personel sayımız artmamıştır. Sağlıkçıların ve sağlık kurumlarının kar elde etmesi bekleniyor. Daha çok tetkik ve ameliyatlar yapılması bekleniyor. Hastaneler arasında birer rekabet oluşturdu. Sağlık üzerinden pazarlık olmaz. Üniversite hastanelerinde staj yapan öğrencilere bir kap yemek hizmeti sunulmuyor. Siz bu gençlerden nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Üniversite hastanelerinde adalet istiyoruz. Bizler insana yaraşır ücretler istiyoruz. Saha sizden kısaca adalet istiyor. Aramızda ne yazık ki atanamayan kişiler var. Kimileri atanamadığı için canına kıydı. Kimileri ise hala umutla haber bekliyor" dedi.

Şimşek, "Burada 81 ilden sağlık çalışanları olarak toplanmış bulunuyoruz. 45 gün önce buraya gelerek sesimizi duyurmuştuk. Şimdi yüzlerce kişi ile buradayız. Eğer sesimiz duyulmaz ise binlerce kişi ile tekrar geleceğiz. Sağlık Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı bulunuyor. İçerisinde mühendis, ev hanımı, coğrafya öğretmeni ve sürücü kursu sahibi var. Fakat yüzlerce sağlık personeline yer vermiyorlar. Bizler böyle bir aile olmayı kabul etmiyoruz. Yönetimde liyakat istiyoruz. Buradaki pek çok arkadaşımız nöbetlerinden çıkarak buralara geldi. Soruyorum Sağlık Bakanlığı'na bizim insanlarımız mı yoksa sağlık sistemimiz mi hasta? Bizler sağlık çalışanları olarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bizler vatandaşın sağlığını korumak için bu vatan bize bu görevi verdi. Hastanelerde puan toplanmak için gereksiz tetkikler yapılıyor. Bu durumlar ise gereksiz iş yükü olarak geri dönüyor. Bizler Cumhuriyet'in özüne dönmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın sağlığı bizim için önceliklidir. Bakanlık yönetmeliğe sahip çıkmıyor. Taban teşvik ek ödeme rezaletine bir son verilsin. Özel hastanelerde var olan yataklı servislerde yedi hastaya bir hemşire uygulamasının bakanlığımızda da yer almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Yunus Şimşek, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Atanamayan Sağlık Çalışanlarından YÖK ve Sağlık Bakanlığı'na Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 “Yenidoğan Çetesi“ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 18:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Atanamayan Sağlık Çalışanlarından YÖK ve Sağlık Bakanlığı'na Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.