Atanamayan Sağlık Çalışanlarından YÖK ve Sağlık Bakanlığı\'na Çağrı

Sağlık

HEP-SEN, Sağlık Bakanlığı ve YÖK binası önünde atanamayan sağlıkçılar ve üniversite hastanelerinde çalışan personelin tayin hakkı, kreş ihtiyacına yönelik basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Yunus Şimşek'in yaptığı açıklamada "Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin tayin hakkı, kreş ihtiyacı ve yetersiz mevzuat, liyakatsiz yöneticilik ve bakanlık nezdindeki kronik sorunlar çözüm bekliyor" ifadelerine kullanıldı.

Şimşek, "Sorunlarımız arş-ı alaya yükseldi. Dayanacak güzümüz kalmadı. Bağlı olduğumuz en tepe olan YÖK'ün önünden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yıllardır YÖK'e bağlı çalışan personellerin sorunları çığ gibi büyüdü. Üniversite hastanelerinde görev yapan binlerce sağlık çalışanı oy kullanmış ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Temel 3 alanda faaliyet gösteren sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve araştırma hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu 3 üniversite hastanesi 50 yaş üzerinde kırık dökük binalarda ömrünü tamamlamış tıbbi cihazlar ile çağın çok gerisindedir. Fakat çağın çok ilerisinde hizmet beklenilmektedir. Bizler bu sistemde mutlu olan tek kişi görmedik. Bizler aşırı büyümeye maruz kalırken asgari şartlarda, yıkık dökük binalarda aile bütünlüğü bile sağlanamazken bizlerin sağlık hizmeti vermesi beklenmektedir. Bizler ne yapalım?" diye konuştu.

Şimşek, "Yıl 2002 bir vatandaşımız ortalama 3,1 kez sağlık kurumuna müracaat ediyor. 2023 yılının verilerine göre ise bir vatandaş 11,4 sağlık kurumuna müracaat ediyor. Arada neredeyse 3,5 kat fark bulunuyor. Artan başvurular karşısında ise personel sayımız artmamıştır. Sağlıkçıların ve sağlık kurumlarının kar elde etmesi bekleniyor. Daha çok tetkik ve ameliyatlar yapılması bekleniyor. Hastaneler arasında birer rekabet oluşturdu. Sağlık üzerinden pazarlık olmaz. Üniversite hastanelerinde staj yapan öğrencilere bir kap yemek hizmeti sunulmuyor. Siz bu gençlerden nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Üniversite hastanelerinde adalet istiyoruz. Bizler insana yaraşır ücretler istiyoruz. Saha sizden kısaca adalet istiyor. Aramızda ne yazık ki atanamayan kişiler var. Kimileri atanamadığı için canına kıydı. Kimileri ise hala umutla haber bekliyor" dedi.

Şimşek, "Burada 81 ilden sağlık çalışanları olarak toplanmış bulunuyoruz. 45 gün önce buraya gelerek sesimizi duyurmuştuk. Şimdi yüzlerce kişi ile buradayız. Eğer sesimiz duyulmaz ise binlerce kişi ile tekrar geleceğiz. Sağlık Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı bulunuyor. İçerisinde mühendis, ev hanımı, coğrafya öğretmeni ve sürücü kursu sahibi var. Fakat yüzlerce sağlık personeline yer vermiyorlar. Bizler böyle bir aile olmayı kabul etmiyoruz. Yönetimde liyakat istiyoruz. Buradaki pek çok arkadaşımız nöbetlerinden çıkarak buralara geldi. Soruyorum Sağlık Bakanlığı'na bizim insanlarımız mı yoksa sağlık sistemimiz mi hasta? Bizler sağlık çalışanları olarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bizler vatandaşın sağlığını korumak için bu vatan bize bu görevi verdi. Hastanelerde puan toplanmak için gereksiz tetkikler yapılıyor. Bu durumlar ise gereksiz iş yükü olarak geri dönüyor. Bizler Cumhuriyet'in özüne dönmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın sağlığı bizim için önceliklidir. Bakanlık yönetmeliğe sahip çıkmıyor. Taban teşvik ek ödeme rezaletine bir son verilsin. Özel hastanelerde var olan yataklı servislerde yedi hastaya bir hemşire uygulamasının bakanlığımızda da yer almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.