Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışı standında hastalara bilgi verildi - Son Dakika
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Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışı standında hastalara bilgi verildi

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Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışı standında hastalara bilgi verildi
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Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışına dikkat çekmek için stant kuruldu. Kurulan stantta vatandaş ve hastalara bağış süreci ile organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı, toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nden "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Hastanemizde organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurularak vatandaşlarımıza ve hastalarımıza bilgilendirme yapıldı. Organ bağışının önemi, bağış süreci ve hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunularak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Unutmayalım; Bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarmak mümkün" denildi.

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamSon Dakika

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