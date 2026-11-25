Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nın uzmanlık eğitimi, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından 10 yıl süreyle akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürülen tıpta uzmanlık eğitimi çalışmaları, ulusal ölçekte bir önemli başarıya daha ulaştı. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akreditasyon Kurulu'nun değerlendirmeleri neticesinde, fakültenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi programı 10 Ekim 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle akreditasyon almaya hak kazandı.

Elde edilen bu akreditasyon belgesi, anabilim dalında sunulan uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarla tam uyumlu olduğunu, klinik altyapının yeterliğini ve akademik eğitim kalitesini resmi biçimde tescilledi.

Üniversite ve fakülte yönetiminin konuya dair açıklamasında, söz konusu başarının kazanılmasında katkısı bulunan Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan hekimler ve tüm sağlık çalışanları tebrik edildi; akademik ve klinik çalışmalarında başarılarının sürmesi temenni edildi.