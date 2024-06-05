Atın tepmesi sonucu yaralanan şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Atın tepmesi sonucu yaralanan şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bindiği atın tepmesi sonucu yaralanan 55 yaşındaki İlhami Olca, ambulans helikopterlerle kent merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Olca, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi ve tedavisi devam ediyor.

05.06.2024 16:38
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Attan düşen şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bindiği atın tepmesi sonucu yere düşerek yaralanan şahıs, ambulans helikopterler kent merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Kulp ilçesi kırsal Akçasır mezrasında bindiği atın tepmesi sonucu 55 yaşındaki İlhami Olca, başından yaralandı. Kent merkezinde hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı Olca için ilçeye yönlendirildi.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Olca, şehir merkezine getirildikten sonra doktorların yaptığı tetkik sonucu Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Olca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Atın tepmesi sonucu yaralanan şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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