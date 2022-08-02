Araştırma: Midkin protein seviyesi koronavirüsün yeni belirtisi olabilir - Son Dakika
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Araştırma: Midkin protein seviyesi koronavirüsün yeni belirtisi olabilir

02.08.2022 11:41
Araştırma: Midkin protein seviyesi koronavirüsün yeni belirtisi olabilir

Atlas Üniversitesi akademisyenleri, COVID-19 teşhisinde yeni bir belirteç sayılabilecek Midkin protein seviyesi analizi üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Atlas Üniversitesi akademisyenleri, COVID-19 teşhisinde yeni bir belirteç sayılabilecek Midkin protein seviyesi analizi üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun bakım süresince belirli aralıklarla yapılan ölçümlerde midkinin artışı daha belirgindi. COVID-19 hastalarında ilerleyen evrelerde midkin seviyelerinin plazmada daha fazla salınarak zirveye ulaştığı görüldü." ifadelerine yer verildi.

Atlas Üniversitesi akademisyenleri koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir bilimsel araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmada COVID-19 teşhisinde yeni bir belirteç sayılabilecek Midkin protein seviyesi analizi araştırıldı.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden; Sema Ketenci, M. Uygar Kalaycı, Bağnu Dündar, Recep Duranay ve A. Şükrü Aynacıoğlu'nun 'Elevated Serum Midkine Levels in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) Infected Patients' adlı makalesi, "International Immunopharmacology" dergisi tarafından yayınlanmaya değer görüldü.

"MİDKİN SEVİYELERİNİN ZİRVEYE ULAŞTIĞI GÖRÜLDÜ"

Yapılan çalışma, literatürde ilk defa COVID-19 hastalık aktivitesinde midkin adlı proteinin rolünü araştıran tek makale özelliğine sahip olurken, üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle enfeksiyon ve doku onarımı sırasında üretilmekte olan Midkin proteini, Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olan Medicine Hospital'ın yoğun bakımına kabul edilen hastalar üzerinde incelendi. Elde edilen veriler kontrol grubuyla ile yoğun bakım hastaları arasında karşılaştırıldı. Yoğun bakım süresince belirli aralıklarla yapılan ölçümlerde Midkinin artışı daha belirgindi. COVID-19 hastalarında ilerleyen evrelerde midkin seviyelerinin plazmada daha fazla salınarak zirveye ulaştığı görüldü. Midkinin, kontrol grubuna göre nispi artışı iki buçuk katın üzerindeydi. Artmış midkin serum seviyeleri, aktif hastalıkta ve hastalık belirtilerinin sonlanması arasında önemli bir fark yaratmıştır. Çalışma sonuçları midkinin COVID-19 tanısında ve tedavisinde hastalığın şiddetini yansıtan, destekleyici fenomen bir biyobelirteç olabileceğini gösterdi."

Proje ekibinde yer alan ve konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Dr. Sema Ketenci, "Midkin seviye ölçümlerinin hastalığı yönetmede etkili bir biyobelirteç olarak kullanıldığında yeni tedavi hedefleri sunduğunu, gelecekte midkin tabanlı teşhislerin geliştirilerek ilaç verilebilir bir hedef olacağını" aktardı.

Taburculuk sonrası post-COVID döneminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu ise "Hastaların takibinin sürdürülmesi gerektiğini ve bu konuda da küresel ölçekte yaratıcı çalışmalarının devam ettiğini" söyledi.


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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Araştırma, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Araştırma: Midkin protein seviyesi koronavirüsün yeni belirtisi olabilir - Son Dakika

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